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У Києві російська ракета пошкодила одну з головних льодових арен України

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві російська ракета пошкодила одну з головних льодових арен України
Пошкодження спортивного об'єкта зафіксували після нічної атаки на столицю
фото: Федерація хокею України

Арена приймала матчі Чемпіонату України з хокею та шорт-треку, а також аматорські та дитячі змагання

Унаслідок нічної російської ракетної атаки по столиці зазнала пошкоджень льодова арена «Шалетт», що в Дніпровському районі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Федерацію хокею України та  Київську дитячо-юнацьку спортивну школу «Вершина».

Спортивний об’єкт зазнав значних руйнувань: пошкоджено зовнішню стіну, частину внутрішніх стін та підвісні стелі у приміщеннях, зокрема в роздягальнях. У будівлі також вибито вікна та двері.

Льодова арена «Шалетт» зазнала значних руйнувань
Льодова арена «Шалетт» зазнала значних руйнувань
фото: КДЮСШ «Вершина»
Унаслідок атаки пошкоджено конструкції будівлі спортивного комплексу
Унаслідок атаки пошкоджено конструкції будівлі спортивного комплексу
фото: КДЮСШ «Вершина»
У Києві російська ракета пошкодила одну з головних льодових арен України фото 1
фото: КДЮСШ «Вершина»

Арена розташована на вулиці Шалетт і приймала матчі Чемпіонату України з хокею та шорт-треку, а також аматорські та дитячі змагання. Тут тренуються юні хокеїсти та фігуристи, зокрема вихованці спортивної школи «Крижинка».

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Крім дитячо-юнацьких тренувань, майданчик використовують дорослі аматорські та професійні команди. Серед них – жіночий хокейний клуб «Україночка» та Litvinenko Hockey Team. 

«Це чергове нагадування, що країнам-терористкам не місце у міжнародному спорті ні під власним прапором, ні під жодними нейтральними статусами», – наголосили у Федерації хокею України.

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня ворог завдав балістичних ударів по столиці. Наслідки зафіксовано щонайменше у трьох районах міста. У Деснянському районі горіла нежитлова будівля, пошкоджено автомобілі та станцію метро. На місці пожежі виявлено загиблу людину. У Солом’янському районі виникла пожежа у приміщенні медичного закладу, пошкоджено фасад і скління багатоповерхівки. У Дніпровському районі пошкоджено заклад освіти.

Також унаслідок обстрілу постраждав ТРЦ Cosmo Multimall. Зокрема, пошкоджено дах і конструкції будівлі, частина перекриттів обвалилася. Унаслідок нічної атаки повністю виведено з ладу обладнання та інфраструктуру датацентру компанії «Датагруп». 

В Ірпені російські ракети поцілили у виробничі потужності заводу «Планета Пластик». На підприємстві зафіксовано значні руйнування. 

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Теги: Київ обстріл

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