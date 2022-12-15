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У Києві продовжать вимикати світло: названо нову причину

Юрій Лящук
glavcom.ua
У Києві продовжать вимикати світло: названо нову причину
Погода у столиці дуже небезпечна
фото з відкритих джерел

Гендиректор Yasno вказав, що загальна ситуація зі світлом у Києві покращилася

Генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко попередив мешканців Києва про можливі аварійні відключення світла. За його словами, електроенергію можуть вимкнути через негоду.

Небезпечна погода може викликати більше аварійних ситуацій. Про це Коваленко написав у Facebook.

«Погода у столиці сьогодні дуже небезпечна. На мережах може бути більше аварійних ситуацій, тому прошу бути уважними. Якщо у вас немає світла значний час, подивіться на сайті Yasno, чи це графік, чи аварія. І у випадку аварії, звертайтеся, будь ласка, до ЖЕК/ОСББ, вони проінформують вас про деталі», – йдеться у повідомленні.

Водночас гендиректор Yasno вказав, що загальна ситуація зі світлом у Києві покращилася. Зокрема, станом на 13 грудня, лівий берег у середньому був без світла 7 годин 5 хвилин, правий – 4 години 28 хвилин. Для порівняння, 10 грудня всі відчули складнощі із постачанням, відключали на 10:46 і 9:45 відповідно.

Нагадаємо, що Росія продовжує завдавати масовані ракетні удари по інфраструктурних об'єктах України. Через це у багатьох українців відбувається вимикання світла.

Раніше повідомлялось, що найскладніша ситуація з електропостачанням станом на 8 грудня зберігається в східному регіоні України.

Нагадаємо, міжнародна некомерційна організація гуманітарної допомоги Корпус милосердя (Mercy Corps) повідомила, що національна енергосистема України може «впасти» до Різдва, якщо Росія продовжить атаки. Також генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко заявив, що мешканці лівого берега Києва забезпечені світлом лише 30% від потреб.

Читайте також: Як захистити електроприлади при відключенні світла
Теги: негода Київ енергетика

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