Рух мостом Метро буде частково обмежено до кінця серпня (схема)

Міст Метро був зведений у 1965 році

Дорожні бригади працюватимуть із 20:00 28 серпня до 17:00 31 серпня

Із 20:00 28 серпня до 17:00 31 серпня на мосту Метро в Києві частково обмежуватимуть рух транспорту через проведення поточних ремонтних робіт. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Київавтошляхміст», інформує «Главком».

Дорожні бригади працюватимуть із 20:00 28 серпня до 17:00 31 серпня.

Фахівці оновлюватимуть ділянку мостового полотна в напрямку з правого на лівий берег річки Дніпро (у бік станції метро «Гідропарк»).

Роботи проводитимуться у другій смузі руху автотранспорту.

Рух мостом Метро буде частково обмежено до кінця літа інфографіка: «Київавтошляхміст»

Нагадаємо, до 8 вересня частково обмежуватимуть рух вулицею Великою Васильківською та бульваром Тараса Шевченка у Шевченківському районі столиці. Фахівці Шевченківського ШЕУ ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття та понижатимуть бортовий камінь.

Також у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту). Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

До 29 серпня частково обмежено рух транспорту бульваром Верховної Ради у Дніпровському районі столиці. Фахівці Дніпровського ШЕУ ремонтують асфальтобетонне покриття. Роботи триватимуть щодня із 8:00 до 20:00 години на ділянці від вулиці Сергія Набоки до вулиці Будівельників.