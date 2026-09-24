На Бориспільщині водій Volkswagen збив двох дітей на електроскутері

13-річний кермувальник скутера та його дев'ятирічний пасажир отримали тілесні ушкодження

Водій авто, виконуючи поворот ліворуч, допустив зіткнення з електроскутером, який рухався назустріч

Поліцейські Київщини розслідують обставини аварії на Бориспільщині. Вчора, у селі Щасливе сталася дорожньо-транспортна подія внаслідок якої постраждали дві дитини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Правоохоронці попередньо встановили, що 32-річний водій автомобіля Volkswagen, виконуючи поворот ліворуч, допустив зіткнення з електроскутером NISA, який рухався назустріч.

«Внаслідок ДТП 13-річний кермувальник двоколісного транспорту та його дев'ятирічний пасажир отримали тілесні ушкодження. Обох госпіталізовано», – йдеться у повідомленні.

Слідчі Бориспільського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, на автодорозі сполученням Святопетрівське – Вишневе сталася смертельна аварія. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди з бетонозмішувачем 40-річний пасажир Dodge Dart від отриманих травм загинув на місці події, 36-річний водій вказаного автомобіля помер в лікарні.