У Києві пролунало декілька потужних вибухів: з'явились подробиці

У Києві місцеві жителі чули серію вибухів

У Києві сьогодні, 14 січня, близько 6 ранку у Києві було чути декілька вибухів, однак повітряної тривоги не було. Заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк запевнив, що ці вибухи не пов'язані з військовими діями чи загрозою з повітря, також не ідеться про прорив кордону чи наступ з півночі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Генерал також зазначив, що пізніше командування пояснить природу вибухів, які чули кияни вранці 14 січня.

Інформацію щодо вибухів також надала Київська обласна військова адміністрація.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На одному з об’єктів критичної інфраструктури маємо загоряння. На місці працюють відповідні служби. Попередньо, без постраждалих», – йдеться у повідомленні.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак лаконічно відреагував на ситуацію у Києві. Він коротко написав «Спокійно».

Нагадаємо, зранку 14 січня у центральній частині тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух.

Відзначимо, 13 січня окупаційна влада Бердянська заявила про підрив автомобіля одного з головних колаборантів міста.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, 23 грудня, у центрі окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух, підірвалася машина російських загарбників. Згодом пропагандистські видання повідомили, що внаслідок вибуху постраждали двоє людей. В авто було двоє співробітників ФСБ. Обидва дуже серйозно травмовані.