У Києві пролунало декілька потужних вибухів: з'явились подробиці
У Києві місцеві жителі чули серію вибухів
У Києві сьогодні, 14 січня, близько 6 ранку у Києві було чути декілька вибухів, однак повітряної тривоги не було. Заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк запевнив, що ці вибухи не пов'язані з військовими діями чи загрозою з повітря, також не ідеться про прорив кордону чи наступ з півночі.
Генерал також зазначив, що пізніше командування пояснить природу вибухів, які чули кияни вранці 14 січня.
Інформацію щодо вибухів також надала Київська обласна військова адміністрація.
«На одному з об’єктів критичної інфраструктури маємо загоряння. На місці працюють відповідні служби. Попередньо, без постраждалих», – йдеться у повідомленні.
Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак лаконічно відреагував на ситуацію у Києві. Він коротко написав «Спокійно».
Нагадаємо, зранку 14 січня у центральній частині тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух.
Відзначимо, 13 січня окупаційна влада Бердянська заявила про підрив автомобіля одного з головних колаборантів міста.
До слова, 23 грудня, у центрі окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух, підірвалася машина російських загарбників. Згодом пропагандистські видання повідомили, що внаслідок вибуху постраждали двоє людей. В авто було двоє співробітників ФСБ. Обидва дуже серйозно травмовані.
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