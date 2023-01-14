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У Києві пролунало декілька потужних вибухів: з'явились подробиці

Юрій Лящук
glavcom.ua
У Києві пролунало декілька потужних вибухів: з'явились подробиці
Звуки вибухів були схожі на роботу ППО
фото ілюстративне

У Києві місцеві жителі чули серію вибухів

У Києві сьогодні, 14 січня, близько 6 ранку у Києві було чути декілька вибухів, однак повітряної тривоги не було. Заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк запевнив, що ці вибухи не пов'язані з військовими діями чи загрозою з повітря, також не ідеться про прорив кордону чи наступ з півночі.

Генерал також зазначив, що пізніше командування пояснить природу вибухів, які чули кияни вранці 14 січня.

У Києві пролунало декілька потужних вибухів: з'явились подробиці фото 1

Інформацію щодо вибухів також надала Київська обласна військова адміністрація.

«На одному з об’єктів критичної інфраструктури маємо загоряння. На місці працюють відповідні служби. Попередньо, без постраждалих», – йдеться у повідомленні.

У Києві пролунало декілька потужних вибухів: з'явились подробиці фото 2

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак лаконічно відреагував на ситуацію у Києві. Він коротко написав «Спокійно».

У Києві пролунало декілька потужних вибухів: з'явились подробиці фото 3

 

Нагадаємо, зранку 14 січня у центральній частині тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух.

Відзначимо, 13 січня окупаційна влада Бердянська заявила про підрив автомобіля одного з головних колаборантів міста.

До слова, 23 грудня, у  центрі окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух, підірвалася машина російських загарбників.  Згодом пропагандистські видання повідомили, що  внаслідок вибуху постраждали двоє людей. В авто було двоє співробітників ФСБ. Обидва дуже серйозно травмовані.

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Теги: Україна вибух Київ

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