«Російський потяг, до побачення!» Військові підірвали залізничні вузли, пов'язані з РФ

Російські потяги зі зброєю вже не пройдуть в Україну

Росіяни запросили відновити зв'язок із центральним штабом Укрзалізниці нібито з гуманітарними цілями

Вдень 26 лютого українські війська підірвали залізничні вузли, що зв'язують українську залізницю з російськими залізницями. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що це було зроблено для того, щоб заблокувати РЖД можливість доставки техніки та особового складу армії РФ.

Росіяни запросили відновити зв'язок із центральним штабом Укрзалізниці нібито з гуманітарними цілями.

На що отримали відповідь від українських диспетчерів: «Російський потяг, йди на х*й!».

Сьогодні вдень Державна прикордонна служба повідомила: Є надія, що захисники острова Зміїний живі.

Раніше у мережі з'явилося останнє відео з острова Зміїний.

24 лютого повідомлялося, що захищаючи острів Зміїний від вторгнення російських окупантів, загинули 13 українських прикордонників. Загарбники пропонували їм здатися, але вони відмовилися. Радник міністра внутрішніх справ Антона Геращенка уточнив, що до захисників острова Зміїний підійшов російський корабель і запропонував їм здатися. Однак прикордонники відмовилися і жорстко послали окупантів.

Обережно! Ненормативна лексика!





Нагадаємо, Зміїний захопили увечері 24 лютого.

Також нагадаємо, що Укравтодор демонтує дорожні знаки на усіх дорогах країни.

Крім того, сьогодні СБУ запустила чат-бот для повідомлення про ворожу техніку та диверсантів.

Важлива інформація для тих, хто може залишити столицю. «Укрзалізниця» призначила додаткові евакуаційні рейси з Києва (список).