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Переповнені вагони труться об перон на кінцевій зупинці швидкісного трамвая у Києві (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Переповнені вагони труться об перон на кінцевій зупинці швидкісного трамвая у Києві (відео)
Заповнені вагони трамваїв просідають під вагою і затирають перон
скриншот відео

Невідповідність рівня перону та кліренсу трамваїв може призвести до псування транспорту

На станції «Райдужний» (колишня «Троєщина-2»), що є кінцевою станцією Лівобережної лінії швидкісного трамвая в Києві, виникла проблема з функціонуванням трамваїв: перон виявився надто високим. Це призводить до того, що нижня частина трамвайного корпусу б'ється об платформу, особливо коли транспорт заповнений пасажирами та просідає під їхньою вагою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео, яке поширюється у місцевих пабліках.

На відео видно, як трамвай, відходячи зі станції, зачіпає низом свого корпусу край перону. Вочевидь, проблема пов'язана з різницею у висоті між рівнем перону та кліренсом трамваїв, особливо коли вони просідають під вагою пасажирів у пікові години. 

Нагадаємо, у Києві до 1 жовтня обмежуватимуть рух пішоходів ділянкою Голосіївського проспекту. Дорожники проводитимуть ремонт тротуарів.  Зазначається, що рух пішоходів ділянкою Голосіївського проспекту обмежуватимуть з 28 липня до 1 жовтня. На першому етапі дорожники ремонтуватимуть покриття тротуару на парній стороні проспекту від пров. Ужгородського до вул. Виставкової.

До слова, «Київпастранс» вже 10 років поспіль ремонтує фунікулер у піковий сезон, водночас в КМДА кажуть про «найменший пасажиропотік влітку». Водночас до 2014-го київський фунікулер ремонтувався за більш адекватним графіком – у вересні-жовтні. 

 

Теги: Київ громадський транспорт благоустрій інфраструктура

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