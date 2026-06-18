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У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
колаж: glavcom.ua

Громадяни можуть залишати укриття

О 07:27 столичне небо розірвали сирени повітряної тривоги. За повідомленням моніторингових каналів, у Києві було оголошену тривогу через загрозу БпЛА. Про це повідомляє «Главком».

О 07:45 у Києві оголосили відбій.

До слова, Главком підрахував, що ціна масованого удару по Україні у ніч проти 2 червня 2026 року може становити близько $255,5 млн.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, в Україні триває 1575-й день повномасштабного вторгнення РФ.

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Теги: укриття тривога

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