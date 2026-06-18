У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Громадяни можуть залишати укриття
О 07:27 столичне небо розірвали сирени повітряної тривоги. За повідомленням моніторингових каналів, у Києві було оголошену тривогу через загрозу БпЛА. Про це повідомляє «Главком».
О 07:45 у Києві оголосили відбій.
До слова, Главком підрахував, що ціна масованого удару по Україні у ніч проти 2 червня 2026 року може становити близько $255,5 млн.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, в Україні триває 1575-й день повномасштабного вторгнення РФ.
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