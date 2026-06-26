Тривога в Києві через загрозу балістики тривала 39 хвилин

Громадянам слід пройти в укриття

О 09:20 столичне небо розірвали сирени повітряної тривоги. За повідомленням моніторингових каналів, у Києві було оголошену тривогу через загрозу балістики.

О 09:59 у столиці пролунав відбій.

До слова, «Главком» підрахував, що ціна масованого удару по Україні у ніч проти 2 червня 2026 року може становити близько $255,5 млн.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, в Україні триває 1584-й день повномасштабного вторгнення РФ.