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У Києві друга за день повітряна тривога тривала 22 хвилини

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Києві друга за день повітряна тривога тривала 22 хвилини
колаж: glavcom.ua

Тривога була оголошена через зліт МіГ-31К та ворожі БпЛА

Станом на 12:18 в Києві та низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал», та загрозу ворожих ударних БпЛА. О 12:40 пролунав відбій.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1579-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: тривога війна

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