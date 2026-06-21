У Києві друга за день повітряна тривога тривала 22 хвилини

Тривога була оголошена через зліт МіГ-31К та ворожі БпЛА

Станом на 12:18 в Києві та низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал», та загрозу ворожих ударних БпЛА. О 12:40 пролунав відбій.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1579-й день повномасштабної війни в Україні.