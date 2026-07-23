У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
Тривога була оголошена через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння
Станом на 11:36 в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. О 11:49 пролунав відбій.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, триває 1611-й день повномасштабної війни в Україні.
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