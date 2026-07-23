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У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
колаж: glavcom.ua

Тривога була оголошена через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння

Станом на 11:36 в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. О 11:49 пролунав відбій.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1611-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: тривога війна Київ

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