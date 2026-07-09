Ураження двох російських нафтобаз: СБУ повідомила наслідки

Нафтобази забезпечують приймання, зберігання та відпуск автомобільних бензинів і дизельного пального

На об'єктах спалахнула пожежа

У ніч на 9 липня СБУ завдала успішних ударів по двох об'єктах нафтової інфраструктури РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що першою ціллю стала нафтобаза «Червона зоря» у Тверській області, розташована за 520 км від державного кордону України. На території об'єкта були зафіксовані влучання українських ударних БпЛА, після чого виникла пожежа.

Друга ціль – нафтобаза «Ставропольська» у Ставропольському краї РФ, розташована також за понад 500 км від України. На об'єкті спалахнула масштабна пожежа, площа якої стрімко збільшується.

«Обидві нафтобази забезпечують приймання, зберігання та відпуск автомобільних бензинів і дизельного пального», – наголосила СБУ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про нові успішні удари Сил оборони по стратегічних об'єктах російської нафтової інфраструктури. Під атакою опинилися нафтобази, сховища пального, нафтоперекачувальна станція та нафтоналивний термінал у різних регіонах Росії.