Київ та передмістя накрив сильний смог: дані моніторингу повітря
Станом на 8:00 вологість повітря складає 94%
У вівторок, 30 червня, столицю та Київську область накрив густий смог. Жителі масово скаржаться на різкий запах гару, першіння в горлі та погану видимість. Оновлені дані моніторингових станцій свідчать, що в низці мікрорайонів та міст-супутників ситуація перетнула межу безпечної норми й вийшла на «нездоровий» рівень. «Главком» зібрав актуальні показники забруднення атмосфери станом на ранок.
Точки найбільшого забруднення у Києві
За даними міжнародного моніторингу, у деяких житлових масивах столиці фіксуються тривожні цифри (за шкалою AQI):
- Вул. Регенераторна: тут зафіксовано найвищий показник по місту – 143 одиниці. Це «нездоровий рівень» повітря для чутливих груп населення та наближення до загальної небезпечної зони.
- Вул. Юрія Поправки: датчики фіксують 125 одиниць, що також є шкідливим і свідчить про високу концентрацію диму в повітрі.
За даними моніторингу SaveEcoBot, найбільше забруднене повітря у Солом'янському районі, там індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 99. Такий рівень забрудненості повітря є помірним рівнем забруднення атмосферного повітря, який може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.
Дані про якість повітря у Деснянському та Подільському районах є застарілими і не оновлювалися з 27 червня 2026 року. Повідомляється, що це могло статися через несправність станцій моніторингу, закриття доступу до даних або припинення їх передачі до системи.
Найбрудніше повітря за даними SaveEcoBot зафіксовано на бульварі Перова. Там показник сягнув позначки 110. Та на вул. Віталія Скакуна,20 де показних сягнув позначки 102.
Станом на 8:00 вологість повітря складає 94%.
У передмісті ситуація ще гірша
Смог і дим сильніше вдарили по населених пунктах навколо столиці. Особливо важка ситуація наразі спостерігається у північному та східному напрямках від Києва:
- Вишгород (проспект Шевченка): індекс забруднення злетів до критичних 186 одиниць. Повітря тут офіційно визнано нездоровим для всіх верств населення. Жителям наполегливо рекомендують не виходити на вулицю без нагальної потреби.
- Бровари (вулиця Олімпійська): датчики показують 141 одиницю (нездоровий рівень). Місто також затягнуло густою димкою.
Що робити при забрудненому повітрі?
Мешканцям столиці радять:
- закрити вікна;
- зробити вологе прибирання;
- пити більше води;
- увімкнути очищувач повітря;
- відмовитись від прогулянок.
Нагадаємо, увечері понеділка, 29 червня, Київ накрила сильна негода. Шквальний вітер валить дерева. У столиці після 30-градусної спеки почалася злива і гроза. Через шквальний вітер у різних районах столиці почали падати дерева.
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