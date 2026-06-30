Київ та передмістя накрив сильний смог: дані моніторингу повітря

Станом на 8:00 вологість повітря складає 94%

У вівторок, 30 червня, столицю та Київську область накрив густий смог. Жителі масово скаржаться на різкий запах гару, першіння в горлі та погану видимість. Оновлені дані моніторингових станцій свідчать, що в низці мікрорайонів та міст-супутників ситуація перетнула межу безпечної норми й вийшла на «нездоровий» рівень. «Главком» зібрав актуальні показники забруднення атмосфери станом на ранок.

Точки найбільшого забруднення у Києві

За даними міжнародного моніторингу, у деяких житлових масивах столиці фіксуються тривожні цифри (за шкалою AQI):

Вул. Регенераторна: тут зафіксовано найвищий показник по місту – 143 одиниці. Це «нездоровий рівень» повітря для чутливих груп населення та наближення до загальної небезпечної зони.

Вул. Юрія Поправки: датчики фіксують 125 одиниць, що також є шкідливим і свідчить про високу концентрацію диму в повітрі.

Якість повітря у Києві скриншот

Якість повітря на вул Юрія Поправки скриншот

За даними моніторингу SaveEcoBot, найбільше забруднене повітря у Солом'янському районі, там індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 99. Такий рівень забрудненості повітря є помірним рівнем забруднення атмосферного повітря, який може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.

Дані про якість повітря у Деснянському та Подільському районах є застарілими і не оновлювалися з 27 червня 2026 року. Повідомляється, що це могло статися через несправність станцій моніторингу, закриття доступу до даних або припинення їх передачі до системи.

Якість повітря у Києві 30 червня 2026 року скриншот з сайту SaveEcoBot

Найбрудніше повітря за даними SaveEcoBot зафіксовано на бульварі Перова. Там показник сягнув позначки 110. Та на вул. Віталія Скакуна,20 де показних сягнув позначки 102.

Станом на 8:00 вологість повітря складає 94%.

У передмісті ситуація ще гірша

Смог і дим сильніше вдарили по населених пунктах навколо столиці. Особливо важка ситуація наразі спостерігається у північному та східному напрямках від Києва:

Вишгород (проспект Шевченка): індекс забруднення злетів до критичних 186 одиниць. Повітря тут офіційно визнано нездоровим для всіх верств населення. Жителям наполегливо рекомендують не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Бровари (вулиця Олімпійська): датчики показують 141 одиницю (нездоровий рівень). Місто також затягнуло густою димкою.

Якість повітря на вул. Шевченка у Вишгороді скриншот

Якість повітря у Броварах на вул. Олімпійська скриншот

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

закрити вікна;

зробити вологе прибирання;

пити більше води;

увімкнути очищувач повітря;

відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, увечері понеділка, 29 червня, Київ накрила сильна негода. Шквальний вітер валить дерева. У столиці після 30-градусної спеки почалася злива і гроза. Через шквальний вітер у різних районах столиці почали падати дерева.