Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ та передмістя накрив сильний смог: дані моніторингу повітря

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Київ та передмістя накрив сильний смог: дані моніторингу повітря
фото: glavcom.ua

Станом на 8:00 вологість повітря складає 94%

У вівторок, 30 червня, столицю та Київську область накрив густий смог. Жителі масово скаржаться на різкий запах гару, першіння в горлі та погану видимість. Оновлені дані моніторингових станцій свідчать, що в низці мікрорайонів та міст-супутників ситуація перетнула межу безпечної норми й вийшла на «нездоровий» рівень. «Главком» зібрав актуальні показники забруднення атмосфери станом на ранок.

Точки найбільшого забруднення у Києві

За даними міжнародного моніторингу, у деяких житлових масивах столиці фіксуються тривожні цифри (за шкалою AQI):

  • Вул. Регенераторна: тут зафіксовано найвищий показник по місту – 143 одиниці. Це «нездоровий рівень» повітря для чутливих груп населення та наближення до загальної небезпечної зони.
  • Вул. Юрія Поправки: датчики фіксують 125 одиниць, що також є шкідливим і свідчить про високу концентрацію диму в повітрі.
Якість повітря у Києві
Якість повітря у Києві
скриншот
Якість повітря на вул Юрія Поправки
Якість повітря на вул Юрія Поправки
скриншот

За даними моніторингу SaveEcoBot, найбільше забруднене повітря у Солом'янському районі, там індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 99. Такий рівень забрудненості повітря є помірним рівнем забруднення атмосферного повітря, який може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.

Дані про якість повітря у Деснянському та Подільському районах є застарілими і не оновлювалися з 27 червня 2026 року. Повідомляється, що це могло статися через несправність станцій моніторингу, закриття доступу до даних або припинення їх передачі до системи.

Якість повітря у Києві 30 червня 2026 року
Якість повітря у Києві 30 червня 2026 року
скриншот з сайту SaveEcoBot

Найбрудніше повітря за даними SaveEcoBot зафіксовано на бульварі Перова. Там показник сягнув позначки 110. Та на вул. Віталія Скакуна,20 де показних сягнув позначки 102. 

Станом на 8:00 вологість повітря складає 94%.

У передмісті ситуація ще гірша

Смог і дим сильніше вдарили по населених пунктах навколо столиці. Особливо важка ситуація наразі спостерігається у північному та східному напрямках від Києва:

  • Вишгород (проспект Шевченка): індекс забруднення злетів до критичних 186 одиниць. Повітря тут офіційно визнано нездоровим для всіх верств населення. Жителям наполегливо рекомендують не виходити на вулицю без нагальної потреби.
  • Бровари (вулиця Олімпійська): датчики показують 141 одиницю (нездоровий рівень). Місто також затягнуло густою димкою.
Якість повітря на вул. Шевченка у Вишгороді
Якість повітря на вул. Шевченка у Вишгороді
скриншот
Якість повітря у Броварах на вул. Олімпійська
Якість повітря у Броварах на вул. Олімпійська
скриншот

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

  • закрити вікна;
  • зробити вологе прибирання;
  • пити більше води;
  • увімкнути очищувач повітря;
  • відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, увечері понеділка, 29 червня, Київ накрила сильна негода. Шквальний вітер валить дерева. У столиці після 30-градусної спеки почалася злива і гроза. Через шквальний вітер у різних районах столиці почали падати дерева.

Читайте також:

Теги: Київ повітря

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дорожньо-транспортна пригода на Подільському узвозі 3 червня
Через ДТП рух на Подільському узвозі ускладнено в обох напрямках
3 червня, 10:00
Вранці 4 червня на сортувальному центрі поштового оператора в Оболонському районі Києва стався вибух
Теракт на «Новій пошті» у Києві: працівник розповів про детонацію посилки (відео)
5 червня, 10:29
Пожежа на Почайній після ворожого обстрілу у ніч на 15 червня 2026 року
Пожежа на Почайній внаслідок обстрілу: вогонь на господарському ринку гасять вертольоти (відео)
15 червня, 09:21
Повітряна тривога у Києві тривала дві години
Повітряна тривога у Києві тривала дві години
23 червня, 03:31
Нателла Крапівіна висловилася про мовне питання
«Ніколи не приїжджайте в Київ...». Колишня продюсерка Лободи записала відео зі столиці України
24 червня, 14:32
Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка
Відбудова Лаври. Зеленський повідомив про перші кроки
25 червня, 19:31
Святкові заходи, концерти та благодійні виступи пройдуть також у кожному районі столиці
Виставки, екскурсії та концерти: як Київ святкуватиме 30-річчя Конституції України
26 червня, 10:57
Бойову частину ракети впала в Дарницькому районі столиці
Бойова частина ракети впала поблизу столичної багатоповерхівки (фото)
28 червня, 09:40
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Де у Києві проходитимуть продуктові ярмарки 30 червня – 5 липня (адреси)
Вчора, 18:57

Новини

Нічна ДТП на Міхновського у Києві: рятувальники вирізали водія з авто (фото)
Нічна ДТП на Міхновського у Києві: рятувальники вирізали водія з авто (фото)
Київ та передмістя накрив сильний смог: дані моніторингу повітря
Київ та передмістя накрив сильний смог: дані моніторингу повітря
Негода спричинила перебої зі світлом у Києві та області
Негода спричинила перебої зі світлом у Києві та області
В Українці чоловік до смерті побив співмешканку через ревнощі
В Українці чоловік до смерті побив співмешканку через ревнощі
Негода наробила лиха в Києві: фото, відео
Негода наробила лиха в Києві: фото, відео
На Київщині 23-річний чоловік загинув у погребі через ураження струмом
На Київщині 23-річний чоловік загинув у погребі через ураження струмом

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Сьогодні, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua