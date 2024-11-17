Обстріл Прикарпаття: рятувальники показали наслідки (фото)

До ліквідації наслідків обстрілу були залучені 91 рятувальник та 28 одиниця техніки

На Прикарпатті після ворожого обстрілу виникла пожежа. На даний час рятувальники ліквідували загорання. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

«Прикарпаття: ліквідували пожежу після обстрілу. Вранці ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури, спричинивши пожежу. Постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

До ліквідації наслідків обстрілу були залучені 91 рятувальник та 28 одиниця техніки.

Нагадаємо, зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Росія завдала ракетного удару по Рівному. Голова ОВА повідомив, що ціллю ракетного удару ворога став об'єкт критичної інфраструктури

Також внаслідок обстрілу у Печерському районі Києва палав житловий будинок. «Одну постраждалу жінку госпіталізували в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо, в квартирі на 4-му поверсі пошкоджені стіна та стеля», – зазначив Віталій Кличко.