Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 29-30 серпня

Від симфонії в Лаврі до диско-хітів та арт-проєктів: як провести останні вихідні літа

Останній вікенд літа у столиці буде насиченим на яскраві культурні події, що поєднують класику, сучасне мистецтво та запальну музику. Кияни та гості міста зможуть відвідати концерт «Симфонія Лаври» біля підніжжя Великої Лаврської дзвіниці, запалити під улюблені треки на вечірці «Ітс май лайф» та побувати на інтерактивному проєкті «Той день» на Центральному вокзалі. Шанувальників театральних експериментів чекає вистава «Тигролови», де українська класика переплітається з традиціями японського театру Но.

«Главком» підготував добірку найцікавіших заходів для планування дозвілля 29-30 серпня.

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Концерти

Вечірка хітів 80-00-х «Ітс иай лайф»

У суботу, 29 серпня, киян та гостей столиці запрошують красиво попрощатися з літнім сезоном під улюблені треки кількох поколінь. На локації Feels Garden відбудеться вечірка «Ітс май лайф».

Організатори обіцяють насичений мікс із найгарячіших танцювальних хітів 80-х, 90-х та 2000-х років, які знає напам’ять кожен.

Коли: 29 серпня, 17:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Latexfauna у Feels Garden

Latexfauna – один із найвиразніших українських інді-поп гуртів із самобутнім звучанням та особливою естетикою. Їхня музика створює атмосферу легкості, свободи та красивої мрійливості, яка найкраще розкривається саме під час живих виступів.

Музиканти виконають улюблені хіти, які вже давно стали саундтреком українського літа: Surfer, Bounty, Cherkashchyna та інші впізнавані треки.

Коли: 30 серпня, 19:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Виставки

Інтерактивна виставка Ukraine WOW «Той день»

Підняти прапор над куполом Верховної Ради, побувати у сесійній залі парламенту та кабінеті Президента України завдяки VR-окулярам, побачити над Києвом зоряне небо таким, яким воно було 24 серпня 1991 року, записати випуск новин у теле- та радіостудії, залишити свою мрію у хмарі мрій та багато іншого можна буде зробити з 24 серпня на інтерактивній виставці «Той день». Проєкт, створений командою Ukraine WOW до 35-річчя відновлення незалежності, відкривається на Центральному залізничному вокзалі у Києві.

Експозиція складається з трьох блоків. У залі «Вибір» відвідувачі можуть дізнатися про події, які розгорталися в 1991 році: від серпневого голосування за незалежність України у парламенті до грудневого голосування на всеукраїнському референдумі.

У другій залі – «Що нас визначає» – відвідувачам пропонують поміркувати про те, які риси об’єднують українців – сьогодні й століття тому.

Третя зала – «Мрія» – присвячена майбутньому. Команда The Ukrainians підготувала есеї про майбутнє України: своїми роздумами поділилися Кирило Буданов, Михайло Драпатий, Світлана Ройз, Павло Казарін, Володимир Єрмоленко, Євген Глібовицький, Олександра Матвійчук, Сергій Жадан, Мирослав Маринович.

Коли: до 4 жовтня.

Місце проведення: Київський центральний вокзал, виставкове приміщення на колії 14, Вокзальна площа, 1.

Виставка «Лятошинський. Відображення»

Український Дім відкрив для широкої публіки виставку «Лятошинський. Відображення». Масштабний проєкт присвячено Борису Лятошинському – одному з найвизначніших українських композиторів ХХ століття та ключовій постаті в модернізації української академічної музики.

Це перша музична виставка Українського Дому, який раніше представляв проєкти, присвячені Аллі Горській та київським митцям-шістдесятникам, Марії Примаченко, мисткиням школи бойчукізму й іншим визначним постатям української культури ХХ століття.

«Лятошинський. Відображення» розповідає не лише про музику композитора, а й про історичну епоху, у якій він жив і працював. Експозиція простежує, як його творча біографія перепліталася з драматичними подіями ХХ століття, а особистий мистецький вибір – із долею української культури.

До експозиції увійшли архівні матеріали, рукописи, особисті речі композитора та предмети з його приватного кабінету-музею. Вперше їх представлено разом у такому масштабі.

Коли: до 20 вересня.

Місце проведення: Національний центр «Український Дім», вулиця Хрещатик, 2.

Виставка «З краси Японії»

До 55-річчя побратимства Києва та Кіото Музей історії міста Києва презентує виставковий проєкт «З краси Японії». Експозицію реалізовано за підтримки мерів обох міст та Посольства Японії в Україні.

Виставка побудована як маршрут із семи тематичних блоків: «Весняне пробудження», «Бушідо», «Літо», «Осінь», «Сезон дощів», «Зима» та «Діалог між містами».

Серед експонатів відвідувачі побачать:

живопис школи Нанґа з колекції музею;

ляльки театру кабукі та самурайські обладунки;

предмети для чайної церемонії та музичні інструменти;

холодну зброю початку XVIII століття.

Окремий імерсивний простір присвячено сумінагаші – давній японській техніці малювання на воді. Назва виставки відсилає до есе нобелівського лауреата Ясунарі Кавабати.

Як зазначила генеральна директорка Музею історії міста Києва Вікторія Муха, проєкт присвячений півстолітній дружбі міст-побратимів і нагадує, що культура допомагає знаходити спільну мову незалежно від відстані.

Коли: 7 серпня – 25 жовтня.

Місце проведення: Музеї історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Музичні вечори

Вечір симфонічної музики «Симфонія Лаври»

У серці столиці підготували мистецьку подію, яка стане справжньою окрасою культурного життя міста. На площі Успенського собору Києво-Печерської Лаври, біля підніжжя Великої Лаврської дзвіниці, відбудеться концерт «Симфонія Лаври».

У кращих світових традиціях живе звучання Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України лунатиме безпосередньо на території національної історичної памʼятки. Грандіозна симфонічна музика з лаврських схилів розноситиметься над Києвом, даруючи слухачам незабутні враження.

Коли: 29 серпня, 19:00.

Місце проведення: Києво-Печерська лавра, вул. Лаврська, 9.

Концерт «Bridgerton: Вечір музики на даху при свічках»

Атмосферний вечір музики з культового серіалу Bridgerton, де сучасні хіти набувають нового життя у вишуканому звучанні струнних інструментів – під відкритим небом та серед сотень мерехтливих свічок.

Музичну подорож у світ витончених балів та аристократичних прийомів подарує відомий струнний квартет Black Tie. Колектив майстерно поєднує академічну школу з сучасним репертуаром, перетворюючи популярні композиції на чуттєві камерні історії

Коли: 29 серпня, 20:00

Місце проведення: Галерея D12, вул. Десятинна, 12.

Театри

Вистава «Тигролови»

Киян та гостей міста запрошують на оригінальну театральну подію за мотивами відомого роману Івана Багряного. В основі дійства – давня легенда про щастя та сміливих тигроловів, яку глядачам переказує загадкова дівчина в масці японського театру Но.

Оповідачка виникає нізвідки й розгортає історію інженера Григорія Многогрішного та дикої й нестримної Наталки крізь призму музики, автентичного народного співу й струнних мотивів. У цій постановці японські театральні традиції химерно переплітаються з українською тайгою, де втеча, кохання та прагнення свободи звучать без слів.

Коли: 29 серпня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Вистава «Еротичні сни нашого міста»

У столиці відбудеться вистава для дорослих, яка досліджує таємний світ людських бажань та сновидінь. Сюжет дійства розгортається на межі двох світів – повсякденного та химерного світу снів, де зникають умовності й відкривається справжня сутність людини.

Творці вистави пропонують подивитися на відверті та потаємні фантазії, які ховаються за фасадом буденності пересічних містян. Глядачі матимуть змогу побачити на власні очі те, чого багатьом бракує в реальному житті – прагнення любові, свободи та щирості без комплексів і страхів.

Коли: 29 серпня, 17:00.

Місце проведення: Театр на Михайлівській, вул. Михайлівська, 24Ж.

Сатирична вистава «Наші Кайдаші»

У Києві відбудеться показ сучасної сатиричної вистави «Наші Кайдаші». Постановка пропонує авторське переосмислення класичної історії про побутові конфлікти, сімейні взаємини та щоденні виклики української родини.

У ролях: Ольга Сумська, Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк, Михайло Жонін, Олександр Піскунов, Таїсія Хвостова

Коли: 30 серпня, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.