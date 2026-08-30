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Військові розповіли, як ЗСУ готуються до оборони міст-фортець Донбасу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Військові розповіли, як ЗСУ готуються до оборони міст-фортець Донбасу
Західні аналітики розходяться в оцінках темпів російського наступу, хоча загалом визнають його поступовий характер
фото з відкритих джерел

Російські окупаційні війська продовжують повільно просуватися на сході

Українські військові та західні аналітики готуються до виснажливих і кривавих боїв за Краматорськ та Слов’янськ, які залишаються останнім потужним оборонним поясом на сході. Російська армія продовжує свій повільний наступ, використовуючи тактику поступового проникнення малими групами піхоти. Як інформує «Главком», про це пише Business Insider.

Українські військові, які керують підрозділами дронів та піхоти, відзначають зміну тактики окупантів у спробах прорвати лінію фронту. За словами 26-річного командира на псевдо Саша, ворог відправляє вперед по одній людині з десяти різних груп, поки їм не вдається зібрати групу з шести солдатів для подальшого штурму. «Ну, скажімо так: це хороша тактика. Цікава тактика. Раніше я з таким не стикався», – зізнається військовий.

Його 24-річний побратим Флешка підкреслює, що «зона смерті», де ворожі безпілотники можуть вдарити по військових у будь-який момент, значно розширилася і тепер сягає від 20 до 50 кілометрів углиб територій. Він прогнозує, що наступною ціллю після боїв у Миколаївці може стати Дружківка, а згодом настане черга Слов’янська. «Сподіваюся, це буде довга боротьба. Це наша земля, і ми будемо битися за кожен її метр», – наголосив молодий командир.

Самі ж захисники покладаються на рельєф місцевості навколо Краматорська та Слов’янська, який об’єктивно грає їм на руку під час оборони. «Ландшафт тут працює на нашу користь і проти них. Ми тримаємо висоти і маємо укриття. Це буде жорстока м’ясорубка», – упевнений командир Саша.

Західні аналітики розходяться в оцінках темпів російського наступу, хоча загалом визнають його поступовий характер. Військовий експерт Франц-Штефан Гаді вважає, що за нинішніх темпів Росія зможе повністю захопити Донецьку область лише на початку 2030-х років. Проте додаткова мобілізація в РФ може прискорити цей процес, що дозволить ворогу дійти до Краматорська і Слов’янська вже навесні чи влітку 2027 року. Натомість представники європейської розвідки припускають, що окупанти можуть завершити захоплення більшої частини регіону вже наступного року, навіть попри колосальні втрати, які від початку повномасштабного вторгнення вже сягають 1,4 мільйона осіб.

Вирішальним фактором у цій тривалій битві стане українська логістика та здатність забезпечувати оборонців у містах-фортецях усім необхідним. Полковник збройних сил Австрії Маркус Райснер попереджає: «Якщо українцям не вдасться розірвати це порочне коло, оборонний пояс впаде». Водночас аналітики переконані, що Донбас є лише проміжною метою для Кремля, адже за даними української розвідки, росіяни вже планують подальші операції у напрямку Миколаєва, Херсона та Одеси.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна докладе максимум зусиль, аби завершити війну з Росією ще до початку зими. Водночас глава держави наголосив, що Кремль не відмовився від планів продовжувати агресію та готує нову хвилю мобілізації. 

До слова, Україна закликала Раду Безпеки ООН ухвалити резолюцію, яка вимагатиме від Росії негайно припинити бойові дії та вивести війська з міжнародно визнаної території України. Окремим пунктом Київ запропонував створити демілітаризовану зону з російського боку кордону. 

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Теги: росія окупанти Донбас земля армія Слов’янськ Україна ворог

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