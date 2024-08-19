У передмісті Києва пролунав вибух

Неподалік столиці працювали сили та засоби ППО

У ніч на 19 серпня в Києві пролунав вибух, працюють сили ППО. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«Увага! Загроза ударних БпЛА для Києва! У Київський області, неподалік столиці вже працюють сили та засоби ППО! Перебувайте в укриттях. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!» – йдеться в повідомленні.

Перед цим у Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

Нагадаємо, вранці 18 серпня російські окупанти двічі атакували Київ ракетами і дронами.

Крім того, вибухи лунали і на Київщині в районі Броварів. Моніторингові канали повідомляли про роботу ППО.

Як повідомлялося, на Київщині пошкодження зафіксовано в шести садових товариствах та трьох населених пунктах одного з районів області.

Пошкодження зазнали 50 приватних будинків. Два з них зруйновані. Також пошкоджено п’ять автомобілів, майстерню, гаражі, лінії електропередач.