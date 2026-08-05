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Зеленський відреагував на удар по Києву та закликав до нових санкцій

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Зеленський відреагував на удар по Києву та закликав до нових санкцій
Наслідки нічної атаки на Київ у ніч проти 5 серпня 2026 року
фото: ДСНС України/Facebook

Зеленський наголосив, що зберегти життя людей могли б сучасні перехоплювачі балістичного озброєння, і закликав міжнародних партнерів прискорити їх постачання

Президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки чергової масованої атаки російських військ по Києву та Київській області. Внаслідок ворожого обстрілу загинули 17 людей, ще 44 отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланняс на заяау президента.

Глава держави висловив співчуття рідним і близьким загиблих та розкрив деталі атаки: «Важкий був удар: 24 балістичні ракети, чотири  «циркони/онікси» та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничній станції. Об’єкти, не дотичні до війни: пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика».

Володимир Зеленський наголосив, що зберегти життя людей могли б сучасні перехоплювачі балістичного озброєння, і закликав міжнародних партнерів прискорити їх постачання. За його словами, будь-які затримки з передачею антибалістичних систем призводять до трагічних наслідків.

Крім того, президент закликав країни «Великої сімки» (G7), Європейський Союз та всіх союзників посилити тиск на агресора через санкції, адже значна частина російських підприємств, які виробляють балістичні ракети, досі не перебуває під обмеженнями.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння, після чого в місті пролунала серія потужних вибухів. Росія масовано атакувала Київ: є загибла, поранені, спалахнули пожежі. 

Уряд проведе термінову зустріч із представниками бізнесу після нічної масованої російської атаки на Київ і Київську область. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький наголосив, що під ударом опинилися українські підприємства, виробництва, торговельні та логістичні комплекси, жодної військової мети в цих атаках немає – це тероризм.

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Теги: Київ обстріл Володимир Зеленський

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