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Вибухи у Подільському районі: Кличко зробив заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи у Подільському районі: Кличко зробив заяву
фото скріншот відео

У Києві пошкоджених обʼєктів, будинків після ракетної атаки немає

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що вибухи, які чули мешканці Подільського району столиці це робота ППО. Влучань чи пошкоджень у столиці немає. Про це Кличко написав у Телеграм.

«Уточнення. В Подільському районі було чутно гучні вибухи від роботи ППО поруч зі столицею. У Києві пошкоджених обʼєктів, будинків після ракетної атаки немає. Дякую нашим захисникам – силам ППО», – написав мер.

Нагадаємо, раніше Кличко повідомив про вибухи у Подільському районі.

Як повідомлялося, сили ППО під час масованої атаки по Києву сьогодні, 16 червня, збили 12 ракет – шість «Калібрів» та шість «Кинджалів». Також ППО «приземлила» два БПЛА.

Також внаслідок сьогоднішнього ракетного удару росіян в одному із районів Київської області пошкоджені приватні будинки. Є постраждалі. 

Теги: Віталій Кличко робота Київ вибух

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