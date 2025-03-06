40 хвилин у крижаній воді. Рівненчанин встановив національний рекорд

Чоловік весь час аналізував, як реагує його організм на крижані занурення, і виявив, що першими замерзають руки і шия

Спершу чоловік спробував посидіти в ополонці три секунди, а згодом довів цей час до 40 хвилин

43-річний Віктор Ямпольський із села Дубівка на Рівненщині встановив новий рекорд України у номінації «Найтриваліший час перебування в ополонці у крижаній воді» з результатом 40 хвилин і вісім секунд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівницю Національних рекордів України Лану Вєтрову.

Температура води під час рекорду була +1 градус, а температура повітря -8 градусів.

«Віктору Ямпольському не давало спокою питання: чому так швидко почали замерзати люди у воді після загибелі Титаніка? Тому й вирішив експериментувати на собі: скільки часу він протримається, занурений по ніс, у крижану воду? Спершу Віктор спробував посидіти в ополонці три секунди – і тоді вони здались йому вічністю! А коли згодом довів цей час до 40 хвилин – це вже була просто статистика», – розповідає Вєтрова.

За її словами, чоловік весь час аналізував, як реагує на це його організм, і виявив, що першими замерзають руки і шия.

«Каже, якби не це, то сидів би в ополонці й довше, бо отримує неймовірне енергетичне піднесення. А ще нас вразило, як за татом безстрашно полізли у крижану воду і його три донечки – чотирнадцяти, дванадцяти і шести років. Але це вже, як кажуть, зовсім інша історія», – зауважила керівниця Національних рекордів.

Вєтрова додала, що попередній рекорд в цій номінації належить Олегу Пономарьову з Кривого Рогу, який у 2024 році декламував у крижаній воді авторські вірші упродовж 30 хвилин 33 секунд.

Нагадаємо, киянин Олександр Гома встановив новий рекорд України з плавання в басейні. Він плив вільним стилем 24 години без зупинки й подолав понад 60 км. Заплив стартував стартував 22 лютого о 7.24 ранку, а завершився о 7.24 наступного дня – уже рекордом України.

До слова, одеситка Емма Клочкова, якій лише два роки й чотири місяці, стала наймолодшою в Україні дитиною, яка пропливла 25 метрів у басейні. Для встановлення рекорду дівчинці знадобилося 3 хвилини 29 секунд. Маленька спортсменка займалася з тренеркою Ілоною Гаркун, яка й подала її заявку до Національного реєстру рекордів.

Раніше було відомо про те, що дворічна Аня Якимчук із Чорноморська Одеської області стала наймолодшою дитиною в Україні, яка подолала дистанцію 50 метрів вільним стилем.