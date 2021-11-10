У Києві закрили дві станції метро через повідомлення про вибухівку
Киянам варто звернути увагу на закриття станцій, щоб спланувати свій маршрут
Фото з відкритих джерел
У метро перевіряють повідомлення про небезпеку
Увечері 10 листопада у столиці закрили дві станції метро – Золоті Ворота та Театральну. Про це повідомив у Facebook журналіст Дмитро Бунецький.
«Театральна і Золоті Ворота закрилися через мінування», – написав він.
У Київському метрополітені інформацію поки не прокоментували.
Нагадаємо, раніше стало відомо, який штраф «світить» нещепленим за проїзд у столичному метро.
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