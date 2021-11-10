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    У Києві закрили дві станції метро через повідомлення про вибухівку

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    Киянам варто звернути увагу на закриття станцій, щоб спланувати свій маршрут - У Києві закрили дві станції метро через повідомлення про вибухівку
    Киянам варто звернути увагу на закриття станцій, щоб спланувати свій маршрут
    Фото з відкритих джерел

    У метро перевіряють повідомлення про небезпеку

    Увечері 10 листопада у столиці закрили дві станції метро – Золоті Ворота та Театральну. Про це повідомив у Facebook журналіст Дмитро Бунецький.

    «Театральна і Золоті Ворота закрилися через мінування», – написав він.

    У Київському метрополітені інформацію поки не прокоментували.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, який штраф «світить» нещепленим за проїзд у столичному метро.

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    Теги: Київ метро журналіст
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    У Києві закрили дві станції метро через повідомлення про вибухівку