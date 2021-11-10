У Києві закрили дві станції метро через повідомлення про вибухівку

Киянам варто звернути увагу на закриття станцій, щоб спланувати свій маршрут

У метро перевіряють повідомлення про небезпеку

Увечері 10 листопада у столиці закрили дві станції метро – Золоті Ворота та Театральну. Про це повідомив у Facebook журналіст Дмитро Бунецький.

«Театральна і Золоті Ворота закрилися через мінування», – написав він.

У Київському метрополітені інформацію поки не прокоментували.

Нагадаємо, раніше стало відомо, який штраф «світить» нещепленим за проїзд у столичному метро.

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