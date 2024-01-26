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У Києві зʼявиться сквер імені Голди Меїр: названо місце

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Києві зʼявиться сквер імені Голди Меїр: названо місце
Ґолда Меїр — ізраїльська політична та державна діячка. Одна з засновників держави Ізраїль
фото з відкритих джерел

Місто облаштує сквер за допомоги українських та міжнародних благодійних фондів

У столиці зʼявиться сквер імені Голди Меїр – на знак вшанування памʼяті однієї із засновників держави Ізраїль, яка народилася в Києві. Облаштувати простір скверу планують влітку цього року.

«Минулого року світ відзначав 125-річчя Голди Меїр. І Київрада запустила процедуру для присвоєння її ім’я одному зі скверів столиці. Створили його на Подолі, на вулиці Боричів Тік. Там була ділянка колись давно виділена посольству Росії. В 2014 році Київрада повернула цю землю в комунальну власність. А минулого року надала ділянці статус скверу. Місто облаштує сквер за допомоги українських та міжнародних благодійних фондів», – написав мер Києва Віталій Кличко.

Стало відомо, що вчора в український прокат вийшов фільм про лідерську роль Голди Меїр під час війни Судного Дня, коли стояло питання про існування держави Ізраїль. У світовий прокат стрічка «Голда Меїр» вийшла минулого року.

Нагадаємо, у 2023 році відзначалося 125 років від дня народження Голди Меїр. Жінка стала «аномальним явищем» для тодішньої патріархальної влади.

Голда Меїр упродовж кількох років займалася громадською діяльністю, а в 1948 році відбулося підписання Декларації про незалежність Ізраїлю. Голда Меїр стала однією з підписантів. Так здійснилася мрія майбутнього прем'єр-міністра – вона на власні очі побачила, як народжується незалежна Ізраїльська держава.

«Дві небезпеки підстерігають тих з нас, хто зʼявився як нова самостійна держава: по-перше, небезпека засидітися в минулому; по-друге, ілюзія, що політична незалежність негайно розвʼяже всі наші проблеми», – пояснювала жінка.

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Теги: фільм Telegram Ізраїль Київрада

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