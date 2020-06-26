Крім компенсацій, постраждалі від вибуху мешканці будинку отримають ще гроші від Києва



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Під'їзд, в якому стався вибух, повністю відселений Фото: ДСНС

Готівкові кошти постраждалі отримають на відновлення документів і речі першої необхідності

Київ, окрім матеріальних компенсацій, надасть додаткову грошову допомогу всім постраждалим мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив в ефірі телеканалу «Київ» після зустрічі ввечері з постраждалими мешканцями.

«Нам у дуже стислі терміни треба вирішити багато питань. Ви знаєте, що міська влада виділила матеріальну допомогу постраждалим мешканцям від 50 до 100 тисяч гривень. Також ми ухвалили рішення надати разом з фондом «Майбутній Київ» додаткову матеріальну допомогу готівкою - за заявами кожного з постраждалих. Ці гроші потрібні людям на відновлення документів та на речі першої необхідності. Вже завтра (26 червня. – Ред.) вони зможуть отримати ці кошти», - повідомив Кличко.

Також мер зазначив, що Київ готовий за кошти міського бюджету зробити ремонти в квартирах, які отримають постраждалі мешканці.

«Ми зробимо ремонти у нових квартирах для постраждалих мешканців. Як тільки вони отримають ключі, ми готові це зробити, для того, аби якомога швидше люди змогли повернутися до нормального життя», - наголосив Кличко.

Нагадаємо, столична влада ухвалила рішення про надання матеріальної допомоги постраждалим мешканцям будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, де 21 червня стався вибух.

25 червня президент Володимир Зеленський вручив ключі від 12 квартир людям, які постраждали від вибуху у київському будинку. Він повідомив, що впродовж максимум півтора місяця ще 28 нових квартир буде передано постраждалим.

21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

У мережу виклали відеозапис вибуху в житловій 10-поверхівці у Дарницькому районі Києва.

Загалом рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

23 червня ДСНС повідомила, що під завалами будинку загиблих більше немає, і завершила рятувально-пошукові роботи.

Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що для з’ясування причин вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві буде проведено «всебічне розслідування».

22 червня стало відомо, що у будинку слідів вибухівки не знайшли. Ще тривають експертизи, але попередньою версією назвали саме газ.

Комісія Кабміна вирішує питання компенсації постраждалим вартості придбання нового аналогічного житла за рахунок резервних фондів держави та міста.

Київська влада готова виділити з резервного фонду міста 30 мільйонів гривень для вирішення житлової проблеми людей, в будинку яких стався вибух.

Столична влада проводить експертизу, за результатами якої буде визначено, які із секцій будинку остаточно непридатні для проживання.