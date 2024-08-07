У Київській області працює ППО

На Київщині працюють сили протиповітряної оборони

Ворожі безпілотні літальні апарати зафіксовані у повітряному просторі Київської області. Сили протиповітряної оборони вже працюють над їх знешкодженням. Про це інформує КОВА.

«Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисник»,– йдеться в повідомленні.

Влада просить не нехтувати сигналом повітряної тривоги та йти в укриття.

Нагадаємо, у ніч на 6 серпня Київську область ворог атакував ракетами та «шахедами». У регіоні працювали сили ППО. Оперативні групи працюють на місцях падіння уламків збитих ворожих цілей. Так, станом на 8 ранку 6 серпня зафіксовано пошкодження багатоквартирного будинку, двох АЗС, багатоповерхової будівлі з офісними приміщеннями. Також вибуховою хвилею пошкоджено будинок лісника. Пожежі на місцях падіння уламків відсутні.

Наслідки атаки дронів і ракет на Київщині вночі 6 серпня pic.twitter.com/9StyPx3X6g — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 6, 2024

Як повідомлялося, у Києві вночі 5 серпня пролунала серія вибухів, перші з яких були чутні одразу після оголошення повітряної тривоги через загрозу застосування балістичного озброєння. Про це повідомляють мешканці різних районів столиці у соціальних мережах. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив роботу протиповітряної оборони у місті.