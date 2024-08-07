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У Київській області працює ППО

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Київській області працює ППО
фото з відкритих джерел

На Київщині працюють сили протиповітряної оборони

Ворожі безпілотні літальні апарати  зафіксовані у повітряному просторі Київської області. Сили протиповітряної оборони вже працюють над їх знешкодженням. Про це інформує КОВА.

«Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисник»,– йдеться в повідомленні.

Влада просить не нехтувати сигналом повітряної тривоги та йти в укриття

Нагадаємо, у ніч на 6 серпня  Київську область ворог атакував ракетами та «шахедами». У регіоні працювали сили ППО. Оперативні групи працюють на місцях падіння уламків збитих ворожих цілей. Так, станом на 8 ранку 6 серпня зафіксовано пошкодження багатоквартирного будинку, двох АЗС, багатоповерхової будівлі з офісними приміщеннями. Також вибуховою хвилею пошкоджено будинок лісника. Пожежі на місцях падіння уламків відсутні. 

Як повідомлялося, у Києві вночі 5 серпня пролунала серія вибухів, перші з яких були чутні одразу після оголошення повітряної тривоги через загрозу застосування балістичного озброєння. Про це повідомляють мешканці різних районів столиці у соціальних мережах. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив роботу протиповітряної оборони у місті.

Теги: Віталій Кличко укриття будинок озброєння ворог

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