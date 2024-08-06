Вибухи на аеродромі «Морозовск»: у мережі з'явилися фото знищених боєприпасів

ЗСУ також знищили винищувач-бомбардувальник Су-34

Під час атаки на військовий аеродром «Морозовск» у Ростовській області Росії силам оборони вдалося уразити склади БК, зокрема, де зберігатися КАБи. У мережі з'явилися фото згарища на місці, де колись були російські боєприпаси.

У мережі з'явилися детальні фото засобів ураження знищеного складу на аеродромі «Морозовск». Повідомляється, що там були уражені ФАБ-500М62, ФАБ-250, РВВ Р-27, Р-73, РБК-500, ФАБ-500Т, ОФАБ-100-120, КАБ-1500ЛГ-Ф (К022) тощо.

До слова, також ЗСУ того дня знищили винищувач-бомбардувальник Су-34, а також було пошкоджено ще два літаки.

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Раніше супутникові знімки пошкоджень показали у Головному управлінні розвідки. На них видно, що ворожий склад авіаційного озброєння повністю знищено – від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі. Також там можна помітити, що два російських літаки, ймовірно, були пошкоджені уламками – поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів.

Нагадаємо, уночі 3 серпня українські безпілотники атакували російський аеродром «Морозовськ», що в Ростовській області. Сталося влучання в склади, де зберігалися керовані авіаційні бомби. У районі летовища оголосили режим надзвичайної ситуації.

Окрім аеродрому, безпілотники також уразили нафтобазу «Губкінська» в Бєлгородській області. Росіяни в соцмережах повідомляли про серію вибухів та займання на території нафтобази, а також про роботу систем ППО.

Раніше, атаку на аеродром «Морозовськ» у Ростовській області підтвердив Генштаб. Спецоперація проводилася Службою безпеки України спільно із Головним управлінням розвідки Міноборони та Силами оборони.

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