Проліт дрона РФ через Молдову: ЗСУ розкрили деталі

Наталія Гуменюк: «Один із дронів, який був спрямований на Одещину, мав дуже складне маневрування»

Російський дрон, який пролетів через Молдову під час атаки по території України 27 лютого, мав «дуже складне маневрування». Він пролетів там кілька кілометрів. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

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«Один із дронів, який був спрямований на Одещину, мав дуже складне маневрування. І, очевидно, провокативно був закладений маршрут з перетином державного кордону на її українсько-молдавській ділянці. Ми зафіксували цей перетин кордону і пролетівши там кілька десятків кілометрів, дрон повернувся в повітряний простір України і був знищений силами ППО», – зазначила Гуменюк.

Коментуючи реакцію Кишинева, де заперечили проліт російського дрона через територію Молдови, спікерка зазначила, що там, скоріш за все, не мають достатньої кількості інформації стосовно цього.

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«На жаль, ми вже маємо такий досвід протягом повномасштабного вторгнення. Спершу кажуть, що нічого не було, а потім відбувається прояснення ситуації. Цілком ймовірно, що попередня інформація була не дуже ретельно перевірена. Ми будемо продовжувати співпрацю з нашими партнерами і я думаю, що досить скоро ясність буде внесена», – додала Гуменюк.

Нагадаємо, Збройні сили України підтвердили, що маршрут одного з дронів російська армія провокативно спрямувала за траєкторією із перетином українсько-молдовської ділянки державного кордону в Одеській області.

Також міноборони Молдови відреагувало на інформацію про безпілотник з їхнього кордону.