У київському метро стався технічний збій

Проїзд можна сплатити паперовим qr-квитком або безконтактною банківською карткою

Фахівці вже працюють на відновленням сервісу

На станціях метро у столичній підземці тимчасово не спрацьовує qr-код, згенерований у застосунку «Київ Цифровий». Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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Наразі сплатити за проїзд можна:

транспортною картою;

паперовим qr-квитком;

безконтактною банківською карткою;

мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

«Проблема тимчасова, фахівці вже працюють на відновленням сервісу», – запевняють в КМДА.

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Нагадаємо, 18 травня депутати Київради прийняли рішення щодо перейменування двох діючих станцій метрополітену та одну проєктну зупинку столичної «підземки».

З 12 травня Київський метрополітен змінив інтервал руху поїздів.

Також Київрада вирішила, що станцію метро «Мінська» не будуть перейменовувати – натомість прикрасять кольорами історичного прапора Білорусі.

До слова, Кличко показав, які вагони метро Польща передала Україні.