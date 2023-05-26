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У київському метро стався технічний збій

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У київському метро стався технічний збій
Проїзд можна сплатити паперовим qr-квитком або безконтактною банківською карткою
фото ілюстративне

Фахівці вже працюють на відновленням сервісу

На станціях метро у столичній підземці тимчасово не спрацьовує qr-код, згенерований у застосунку «Київ Цифровий». Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Наразі сплатити за проїзд можна:

  • транспортною картою;
  • паперовим qr-квитком;
  • безконтактною банківською карткою;
  • мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

«Проблема тимчасова, фахівці вже працюють на відновленням сервісу», – запевняють в КМДА.

Нагадаємо, 18 травня депутати Київради прийняли рішення щодо перейменування двох діючих станцій метрополітену та одну проєктну зупинку столичної «підземки».

З 12 травня Київський метрополітен змінив інтервал руху поїздів.

Також Київрада вирішила, що станцію метро «Мінська» не будуть перейменовувати – натомість прикрасять кольорами історичного прапора Білорусі. 

До слова, Кличко показав, які вагони метро Польща передала Україні.

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Теги: метро Київ КМДА

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