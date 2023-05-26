У київському метро стався технічний збій
Фахівці вже працюють на відновленням сервісу
На станціях метро у столичній підземці тимчасово не спрацьовує qr-код, згенерований у застосунку «Київ Цифровий». Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Наразі сплатити за проїзд можна:
- транспортною картою;
- паперовим qr-квитком;
- безконтактною банківською карткою;
- мобільним додатком ApplePay та Google Pay.
«Проблема тимчасова, фахівці вже працюють на відновленням сервісу», – запевняють в КМДА.
Нагадаємо, 18 травня депутати Київради прийняли рішення щодо перейменування двох діючих станцій метрополітену та одну проєктну зупинку столичної «підземки».
З 12 травня Київський метрополітен змінив інтервал руху поїздів.
Також Київрада вирішила, що станцію метро «Мінська» не будуть перейменовувати – натомість прикрасять кольорами історичного прапора Білорусі.
До слова, Кличко показав, які вагони метро Польща передала Україні.
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