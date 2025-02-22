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У Печерському районі столиці впали уламки ворожого безпілотника (оновлено)

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У Печерському районі столиці впали уламки ворожого безпілотника (оновлено)
Київ атакували ворожі дрони
фото з відкритих джерел

Загроза для міста триває!

Вже п'яту ніч поспіль Київ та область атакують російські дрони. У Печерському районі столиці впали уламки російського БпЛА на відкритій території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника КМВА Тимура Ткаченка.

За його словами, пошкоджено вікна у нежитловій будівлі поряд. Попередньо, обійшлося без постраждалих. Однак загроза для міста залишається.

 Раніше ми писали, що у столиці та на Київщині працюють сили ППО. Протиповітряники збивають ворожі безпілотники. 

О 22:22 у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Моніторингові пабліки повідомляли, що тривога пов'язана із загрозою ударних дронів.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці гучно. Працюють сили ППО. Очільник КМВА Тимур Ткаченко додав, що загроза через ворожі БпЛА. Працює ППО.

Столична влада закликає громадян, перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Оновлено

Кличко повідомив, що уламки ворожого БпЛА виявили на території Національного ботанічного саду імені М. Гришка. Екстрені служби працюють на місці. Наразі постраждалих немає

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Минулої ночі у Бориспільському районі сталася пожежа складського приміщення, також пошкоджено приватний будинок, навчальний заклад та квартиру багатоповерхівки. Внаслідок ворожої атаки на залізничному переїзді загинув чоловік.

Нагадаємо, триває 1095-й день повномасштабної війни.

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Теги: вибух Київ тривога Тимур Ткаченко

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