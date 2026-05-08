В Одесі невідомий влаштував стрілянину (відео)

Іванна Гончар
Чоловік здійснив близько п'яти пострілів
Постраждалих станом на 22:20 немає

Увечері, 8 травня, невідомий чоловік влаштував стрілянину в одному з одеських закладів харчування. Про це повідомляють місцеві медіа, пише «Главком».

За попередніми даними, невідомий відкрив стрілянину та здійснив близько п'яти пострілів. Зазначається, що на місці працюють правоохоронці.

Пресслужба поліції Одеської області підтвердила інцидент для «Суспільного» та повідомила, що постраждалих станом на 22:20 немає.

До слова, вечір 7 травня у Шевченківському районі Запоріжжя завершився госпіталізацією двох людей. Побутова сварка в одному з місцевих магазинів переросла у вуличну бійку, під час якої 41-річний чоловік застосував вогнепальну зброю. Затримати зловмисника допоміг оперативник карного розшуку, який опинився поруч у свій позаробочий час. 

Теги: Одеса стрілянина

