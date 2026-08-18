У Києві жінка викинула собаку з четвертого поверху, тварина загинула

Вікно, з якого було викинуто собаку

Інцидент стався на проспекті Свободи

У Подільському районі столиці 55-річна жінка під час застілля викинула з балкона четвертого поверху чотирирічного пінчера. Від отриманих травм тварина загинула. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався на проспекті Свободи. До правоохоронців звернулася очевидиця, яка побачила на вулиці чоловіка з мертвою собакою на кличку Ельза. Як з'ясували слідчі, власник тварини знайшов її вже під вікнами багатоповерхівки.

фото: Національна поліція України/Facebook

За даними поліції, того вечора фігурантка розпивала алкоголь у компанії власника квартири та знайомих. Перебуваючи в стані сп'яніння, вона схопила собаку та скинула її з балкона.

❗️У Києві жінка викинула собаку з четвертого поверху – поліція



55-річна киянка під час застілля схопила чотирирічного пінчера та викинула його з балкона. Від отриманих травм тварина загинула.



Жінку затримали та повідомили їй про підозру. Наразі вирішується питання про її взяття… pic.twitter.com/AJelEkaQed — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 18, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Правоохоронці затримали зловмисницю та повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами, що призвело до загибелі, вчинене з особливою жорстокістю).

Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі фото: Національна поліція України/Facebook

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження із собакою у Святошинському районі, яку кинули з вікна багатоповерхівки. За попередньою інформацією, собаку породи бішон викинули з шостого поверху. Від отриманих травм вона загинула на місці.