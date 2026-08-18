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У Києві жінка викинула собаку з четвертого поверху, тварина загинула

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві жінка викинула собаку з четвертого поверху, тварина загинула
Вікно, з якого було викинуто собаку
фото: Національна поліція України

Інцидент стався на проспекті Свободи

У Подільському районі столиці 55-річна жінка під час застілля викинула з балкона четвертого поверху чотирирічного пінчера. Від отриманих травм тварина загинула. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався на проспекті Свободи. До правоохоронців звернулася очевидиця, яка побачила на вулиці чоловіка з мертвою собакою на кличку Ельза. Як з'ясували слідчі, власник тварини знайшов її вже під вікнами багатоповерхівки.

У Києві жінка викинула собаку з четвертого поверху, тварина загинула фото 1
фото: Національна поліція України/Facebook

За даними поліції, того вечора фігурантка розпивала алкоголь у компанії власника квартири та знайомих. Перебуваючи в стані сп'яніння, вона схопила собаку та скинула її з балкона.

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Правоохоронці затримали зловмисницю та повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами, що призвело до загибелі, вчинене з особливою жорстокістю).

Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі
Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: Національна поліція України/Facebook

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі. 

Нагадаємо, поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження із собакою у Святошинському районі, яку кинули з вікна багатоповерхівки. За попередньою інформацією, собаку породи бішон викинули з шостого поверху. Від отриманих травм вона загинула на місці.  

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Теги: кримінал тварини Київ

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