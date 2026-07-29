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У Києві рятувальники прибрали чотиритонне дерево, що впало на житловий будинок (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві рятувальники прибрали чотиритонне дерево, що впало на житловий будинок (фото)
Рятувальники пиляють здамане дерево на вулиці Михайла Донця у Києві
фото: КАРС

Для складної операції залучали автовишку та важкий 40-тонний кран

Рятувальники прибрали дерево, вагою близько чотирьох тонн, що впало на торцеву частину житлового будинку в Солом'янському районі столиці. Про це повідомляється на сторінці КАРС у Facebook, інформує «Главком».

Зламане дерево на вулиці Михайла Донця похилилося на торець будинку
Зламане дерево на вулиці Михайла Донця похилилося на торець будинку
фото: КАРС

Співробітники «Київської служби порятунку» прибрали масивне дерево, яке впало на торцеву частину будинку на вулиці Михайла Донця у Солом’янському районі столиці та повністю перекрило доступ до прибудинкової території.

Рятувальники розпиляли дерево на безпечні шматки і спустили на землю
Рятувальники розпиляли дерево на безпечні шматки і спустили на землю
фото: КАРС
Рятувальник на даху будинку, на який впало дерево
Рятувальник на даху будинку, на який впало дерево
фото: КАРС
У Києві рятувальники прибрали чотиритонне дерево, що впало на житловий будинок (фото) фото 1
фото: КАРС
У Києві рятувальники прибрали чотиритонне дерево, що впало на житловий будинок (фото) фото 2
фото% КАРС

Аби обережно зняти чотиритонну конструкцію й не пошкодити житловий будинок, рятувальники 1-го аварійно-рятувального взводу КАРС співпрацювали разом із фахівцями КП «Київблагоустрій». Для складної операції залучили автовишку та важкий 40-тонний кран.

У Києві рятувальники прибрали чотиритонне дерево, що впало на житловий будинок (фото) фото 3
фото: КАРС
У Києві рятувальники прибрали чотиритонне дерево, що впало на житловий будинок (фото) фото 4
фото: КАРС
Демонтаж дерева
Демонтаж дерева
фото: КАРС

За допомогою спецінструментів повалений стовбур і гілки розпиляли, зняли з фасаду та повністю розчистили подвір’я. У ліквідації наслідків брали участь семеро рятувальників КАРС.

Нагадаємо, лісові екосистеми найбільше постраждали внаслідок повномасштабної війни Росії проти України. Основної шкоди їм завдають не прямі бойові дії, а масштабні пожежі та розгалужена мережа окопів, які руйнують природний ґрунтовий покрив. 

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Теги: рятувальники рослини Київ

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