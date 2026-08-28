Віра Брежнєва відвідала Одеський кінофестиваль у Києві. Організатори змушені виправдовуватися

Брежнєву запросили на фестиваль як гостю

Співачка Віра Брежнєва відвідала відкриття 17-го Одеського кінофестивалю, що привернуло увагу мережі. Зрештою організаторам фестивалю довелося пояснювати запрошення артистки. Про це пише «Главком» із посиланням на допис «Детектор медіа».

Так, 27 серпня Віра Брежнєва опинилася у центрі уваги на Одеському міжнародному кінофестивалі у столиці. Співачка позувала перед камерами журналістів та давала коментарі. Зокрема, допис зі світлинами Брежнєвої на фестивалі викликав різні реакції користувачів.

Співачка неодноразово потрапляла під хвилю критики через те, що вона продовжує співати свої пісні з російськомовного репертуару. Також зірці часто пригадують у мережі її тривалу роботу та життя в Росії. Про це висловлювалася й сама зірка.

Так, піар-директорка Тетяна Власова Одеського міжнародного кінофестивалю пояснила, що Віру Брежнєву на відкриття запросив їхній партнер заходу, журнал про світське життя JetSetter. Тож вона була лише гостею та не братиме участі у фестивалі.

Водночас Тетяна Власова зазначила, що фестиваль не змінював свого ставлення до російської агресії та культурної співпраці з Росією. «Позиція Одеського міжнародного кінофестивалю щодо російської агресії та культурної співпраці з Росією залишається незмінною. Фестиваль не співпрацює з російськими культурними інституціями та представниками російської кіноіндустрії й послідовно працює над підтримкою та міжнародною промоцією українського кіно», – пояснила представниця фестивалю.

Зазначимо, Віра Брежнєва до початку повномасштабного вторгнення мешкала та працювала в Росії. Після 24 лютого 2022 року вона виїхала з РФ. Час від часу артистка випускає українські пісні, однак продовжує виконувати свої пісні з російськомовного репертуару за кордоном.

Нагадаємо, співачка Віра Брежнєва знялася у проєкті «Укрзалізниці», ставши провідницею на одному з рейсів Київ – Жмеринка. Однак користувачі відреагували на таку колаборацію «Укрзалізниці» та Віри Брежнєвої по-різному: частина захоплювалася, але багато людей були обурені, зокрема, через минулу карʼєру артистки в РФ.