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Віра Брежнєва відвідала Одеський кінофестиваль у Києві. Організатори змушені виправдовуватися

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Віра Брежнєва показалася у Києві
фото: «Детектор медіа»/Telegram

Брежнєву запросили на фестиваль як гостю

Співачка Віра Брежнєва відвідала відкриття 17-го Одеського кінофестивалю, що привернуло увагу мережі. Зрештою організаторам фестивалю довелося пояснювати запрошення артистки. Про це пише «Главком» із посиланням на допис «Детектор медіа».

Так, 27 серпня Віра Брежнєва опинилася у центрі уваги на Одеському міжнародному кінофестивалі у столиці. Співачка позувала перед камерами журналістів та давала коментарі. Зокрема, допис зі світлинами Брежнєвої на фестивалі викликав різні реакції користувачів.

Віра Брежнєва відвідала Одеський кінофестиваль у Києві. Організатори змушені виправдовуватися фото 1
фото: «Детектор медіа»/Telegram

Співачка неодноразово потрапляла під хвилю критики через те, що вона продовжує співати свої пісні з російськомовного репертуару. Також зірці часто пригадують у мережі її тривалу роботу та життя в Росії. Про це висловлювалася й сама зірка.

Так, піар-директорка Тетяна Власова Одеського міжнародного кінофестивалю пояснила, що Віру Брежнєву на відкриття запросив їхній партнер заходу, журнал про світське життя JetSetter. Тож вона була лише гостею та не братиме участі у фестивалі.

Водночас Тетяна Власова зазначила, що фестиваль не змінював свого ставлення до російської агресії та культурної співпраці з Росією. «Позиція Одеського міжнародного кінофестивалю щодо російської агресії та культурної співпраці з Росією залишається незмінною. Фестиваль не співпрацює з російськими культурними інституціями та представниками російської кіноіндустрії й послідовно працює над підтримкою та міжнародною промоцією українського кіно», – пояснила представниця фестивалю.

Зазначимо, Віра Брежнєва до початку повномасштабного вторгнення мешкала та працювала в Росії. Після 24 лютого 2022 року вона виїхала з РФ. Час від часу артистка випускає українські пісні, однак продовжує виконувати свої пісні з російськомовного репертуару за кордоном.

Нагадаємо, співачка Віра Брежнєва знялася у проєкті «Укрзалізниці», ставши провідницею на одному з рейсів Київ – Жмеринка. Однак користувачі відреагували на таку колаборацію «Укрзалізниці» та Віри Брежнєвої по-різному: частина захоплювалася, але багато людей були обурені, зокрема, через минулу карʼєру артистки в РФ.

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Теги: Віра Брежнєва співачка Київ столиця шоубіз

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