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У Солом’янському районі відкрили відділення ранньої реабілітації

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У Солом’янському районі відкрили відділення ранньої реабілітації
Для функціонування відділення придбали спеціальне обладнання та три джерела живлення для забезпечення безперебійної роботи
фото: КМДА

«У Солом’янському районі проживає 1 437 дітей з інвалідністю»

На базі Центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Солом’янського району відкрили відділення ранньої реабілітації (абілітації). Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда. 

«У Солом’янському районі проживає 1 437 дітей з інвалідністю та близько тисячі дітей, які перебувають на диспансерному обліку в лікарів-педіатрів. Рання реабілітація відіграє важливу роль у їхньому розвитку, тому це відділення допоможе їм якомога швидше отримувати фахову допомогу та підтримку. Щоденно фахівці зможуть надавати комплекс реабілітаційних заходів 30 діткам від народження до семи років. У відділенні працюватимуть лікар-невролог, лікар фізичної і реабілітаційної медицини, логопед, соціальний педагог, психолог, ерготерапевт та інші спеціалісти, які розроблятимуть індивідуальні програми комплексної реабілітації для кожної дитини на основі Міжнародної класифікації функціонування (МКФ)», – зазначила Марина Хонда.

Заступниця голови КМДА зазначила, що для функціонування відділення виділили приміщення, у якому провели ремонтні роботи, придбали спеціальне обладнання та три джерела живлення для забезпечення безперебійної роботи.

За її словами, спеціалісти відділення проводитимуть наступну роботу:

  • психолого-педагогічну діагностику;
  • психокорекційні заняття;
  • індивідуальне консультування;
  • сенсорний розвиток;
  • терапевтичну роботу;
  • лікувальну фізкультуру й масаж;
  • соціокультурні заходи;
  • індивідуальну терапію;
  • групову терапію батьків;
  • консультації з питань виховання, навчання та розвитку дітей.
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Нагадаємо, на Київщині мама-вихователька систематично била малолітніх та неповнолітніх вихованців, які були під її опікою. Поліція Київщини повідомила їй про підозру.

Теги: лікар реабілітація психолог Марина Хонда

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