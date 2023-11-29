У Солом’янському районі відкрили відділення ранньої реабілітації

Для функціонування відділення придбали спеціальне обладнання та три джерела живлення для забезпечення безперебійної роботи

«У Солом’янському районі проживає 1 437 дітей з інвалідністю»

На базі Центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Солом’янського району відкрили відділення ранньої реабілітації (абілітації). Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

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«У Солом’янському районі проживає 1 437 дітей з інвалідністю та близько тисячі дітей, які перебувають на диспансерному обліку в лікарів-педіатрів. Рання реабілітація відіграє важливу роль у їхньому розвитку, тому це відділення допоможе їм якомога швидше отримувати фахову допомогу та підтримку. Щоденно фахівці зможуть надавати комплекс реабілітаційних заходів 30 діткам від народження до семи років. У відділенні працюватимуть лікар-невролог, лікар фізичної і реабілітаційної медицини, логопед, соціальний педагог, психолог, ерготерапевт та інші спеціалісти, які розроблятимуть індивідуальні програми комплексної реабілітації для кожної дитини на основі Міжнародної класифікації функціонування (МКФ)», – зазначила Марина Хонда.

Заступниця голови КМДА зазначила, що для функціонування відділення виділили приміщення, у якому провели ремонтні роботи, придбали спеціальне обладнання та три джерела живлення для забезпечення безперебійної роботи.

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За її словами, спеціалісти відділення проводитимуть наступну роботу:

психолого-педагогічну діагностику;

психокорекційні заняття;

індивідуальне консультування;

сенсорний розвиток;

терапевтичну роботу;

лікувальну фізкультуру й масаж;

соціокультурні заходи;

індивідуальну терапію;

групову терапію батьків;

консультації з питань виховання, навчання та розвитку дітей.

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