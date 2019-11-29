У вихідні буде зупинено рух швидкісного трамвая Борщагівської лінії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Триває реконструкція ділянки від ст. «вул. генерала Потапова» до ст. «вул. Зодчих»

У вихідні, 30 листопада і 1 грудня, рух трамваїв №1 Борщагівської швидкісної лінії буде призупинено. Про це повідомила пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».

«Продовжуємо реконструкцію ділянки від ст. «вул. генерала Потапова» до ст. «вул. Зодчих», - пояснили транспортники.

Кількість трамваїв №3 і автобусів №2Т буде збільшено.

Нагадаємо, 30 вересня було відновлено роботу оновленої Борщагівської гілки швидкісного трамвая.

2 жовтня вранці зупинився рух трамваїв №1 на Борщагівській швидкісній лінії. З рейок зійшов один із трамваїв.

У жовтні кілька разів зупинявся рух трамваїв № 1 Борщагівської швидкісної лінії у зв’язку із капітальним ремонтом колій.

Як повідомив депутат Київської міської Ради Олександр Пабат, хоча рух швидкісних трамваїв №1 і №3 відновився після майже тримісячного ремонту, але транспортна блокада Борщагівки може відновитися і буде діяти до 2020 і 2022 років.