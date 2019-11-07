У столичній міськраді з’явилося об’єднання «Новий Київ»



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На засіданні Київради 7 листопада було оголошено про створення міжфракційного об’єднання «Новий Київ»

Однойменне об’єднання нещодавно було створено й у Верховній Раді України

У Київській міській раді депутати створили міжфракційне об’єднання «Новий Київ».

Про це під час засідання Київради поінформував голова депутатської групи «Київська команда» в Київраді Сергій Гусовський.

«Переконаний, що ми зможемо об'єднати наші зусилля для того, щоб відстоювати сталий розвиток міста Києва, боротися з корупцією, неефективністю та шахрайством», – сказав він.

Також депутат нагадав, що однойменне об’єднання нещодавно було створено й у Верховній Раді України.

Крім цього, під час засідання Київради двоє депутатів оголосили, що входять до складу депутатської групи «Київська команда». Це Ілля Сагайдак та Вадим Ноздря.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Олександр Ткаченко, який претендує на посаду голови Київської міської держадміністрації, очолив у Раді міжфракційне депутатське об’єднання «Новий Київ».

Як повідомлялося, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

Віталій Кличко позивається до Кабінету міністрів, прем’єр-міністра Олексія Гончарука й керівника Офісу президента Андрія Богдана через рішення про звільнення його з посади голови Київської міської держадміністрації.

7 жовтня стало відомо, що Ткаченко подав декларацію в НАЗК як кандидат на посаду голови Київської міської державної адміністрації.

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Джерело: Укрінформ