В Одесі чоловік кинувся під поїзд

Чоловік раптово кинувся на колії і потяг обезголовив його

Машиніст каже, що загальмувати не встиг

В Одесі чоловік загинув, кинувшись під поїзд. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що надзвичайна подія сталася пізно ввечері 22 січня біля залізничної станції «Одеса-Застава-1».

За словами машиніста товарного поїзда, чоловік раптово кинувся під колеса. Загальмувати машиніст не встиг.

Потерпілий загинув на місці від отриманих травм. Його особу та повні обставини події встановлює слідчо-оперативна група територіального відділу поліції.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство».

У соціальних мережах очевидці повідомляють, що внаслідок наїзду поїзда «чоловік лишився без голови».

Раніше на Київщині потяг збив на смерть молодого чоловіка (фото).

Читайте також: