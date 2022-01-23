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    В Одесі чоловік кинувся під поїзд

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    Чоловік раптово кинувся на колії і потяг обезголовив його - В Одесі чоловік кинувся під поїзд
    Чоловік раптово кинувся на колії і потяг обезголовив його
    фото з відкритих джерел

    Машиніст каже, що загальмувати не встиг

    В Одесі чоловік загинув, кинувшись під поїзд. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

    Зазначається, що надзвичайна подія сталася пізно ввечері 22 січня біля залізничної станції «Одеса-Застава-1».

    За словами машиніста товарного поїзда, чоловік раптово кинувся під колеса. Загальмувати машиніст не встиг.

    Потерпілий загинув на місці від отриманих травм. Його особу та повні обставини події встановлює слідчо-оперативна група територіального відділу поліції.

    Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство».

    У соціальних мережах очевидці повідомляють, що внаслідок наїзду поїзда «чоловік лишився без голови».

    Раніше на Київщині потяг збив на смерть молодого чоловіка (фото).

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    Теги: Одеса вбивство самогубство чоловік
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    В Одесі чоловік кинувся під поїзд