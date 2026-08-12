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400 знаків числа Пі за 9 хвилин: київська студентка встановила рекорд України

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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400 знаків числа Пі за 9 хвилин: київська студентка встановила рекорд України
Катерина Злобіна написала на дошці 400 знаків безкінечного математичного числа за 9 хв 27 с.
фото: Лана Вєтрова/Facebook

Катерина Злобіна родом із Сіверськодонецька Луганської області, її мати – вчителька математики

У Києві 17-річна студентка другого курсу Державного торговельно-економічного університету Катерина Злобіна стала рекордсменкою України в номінації «Найбільша кількість знаків числа Пі, відтворена напам’ять письмово». Дівчина продемонстувала вражаючі ментальні здібності, написавши на дошці 400 знаків безкінечного математичного числа за 9 хвилин 27 секунд. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, інформує «Главком».

«Уявіть собі цей хаотичний океан цифр, в яких немає логічних повторів і закономірностей. Щоб тримати такий обсяг цифрової інформації в голові, потрібна не просто виняткова пам’ять, а феноменальна фокусованість. Цікаво, що Катя прокручує в пам’яті ці цифри одразу двома мовами – українською та англійською», – запостила керівниця Нацреєстру рекордів.

Рекордсменка свідчить: «Математика мене оточує постійно»
Рекордсменка свідчить: «Математика мене оточує постійно»
фото: Лана Вєтрова/Facebook

Катерина Злобіна родом із Сіверськодонецька Луганської області, її мати – вчителька математики. Коли розпочалась війна, вона була у восьмому класі школи. Родині довелося виїхати в Німеччину, але дівчинка продовжила навчатися у своїй Сіверськодонецькій школі №14 онлайн, бо хотіла якомога довше залишатись з частинкою свого рідного міста, яке на той час вже було окупованим. 

У 2022 році родина повернулась в Україну. Дівчина закінчила загальноосвітню школу у ліцеї «Домінанта» Дніпровського району міста Києва з відзнакою. 

Рекордсменка свідчить: «Математика мене оточує постійно».

Число́ пі (позначається π ) – математична константа, що визначається в Евклідовій геометрії як відношення довжини кола l  до його діаметра d : π=ld або як площа круга одиничного радіуса.

У серпні 2009 року японські вчені вирахували число «пі» з точністю до 2 трильйонів 576 мільярдів 980 мільйонів 377 тисяч 524 знаків після коми.

Нагадаємо, 13-річна вінничанка Анастасія Конохова встановила новий рекорд України. Дівчина офіційно підтвердила свої знання з англійської мови на рівні «профі». Анастасія Конохова продемонструвала найвищі знання з англійської мови на рівні С1 за міжнародною шкалою САЕ у віці 13 років і 11 місяців.

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Теги: Київ рекорд

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