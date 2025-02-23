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У деяких областях очікується невеликий сніг: погода на 23 лютого

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У деяких областях очікується невеликий сніг: погода на 23 лютого
Прогноз погоди на 23 лютого
фото: glavcom.ua

На дорогах країни місцями ожеледиця

У неділю, 23 лютого в Україні синоптики прогнозують помірну хмарність. Без суттєвих опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Україна перебуває в полі високого атмосферного тиску та повітряних мас з північного сходу арктичного походження. Температурні показники дуже залежатимуть від хмарності.

Лише вдень у східних областях місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18° морозу, у північних областях місцями 21-23° морозу, у західних областях та в Криму 8-13° морозу; вдень 1-6° морозу, у західних областях 0-5° тепла.

У деяких областях очікується невеликий сніг: погода на 23 лютого фото 1

На Київщині та в столиці буде помірна хмарність. Без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18°, місцями 21° морозу; вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 13-15° морозу, вдень 1-3° морозу.

Укргідрометцентр попереджає, що 23 лютого, у зв'язку з подальшим посиленням льодових явищ, можливі різкі коливання рівнів води з добовою інтенсивністю, без загрози негативних наслідків.

Внаслідок утримання антициклональної погоди з низькими температурами повітря, на річках та водосховищах країни спостерігаються активні процеси льодоутворення – до встановлення льодоставу.

Льодовий покрив недостатньо міцний. Тому виходити на лід та перебувати на ньому небезпечно.

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Теги: повітря вітер погода

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