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До +40°C. Францію накриє четверта за літо хвиля спеки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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До +40°C. Францію накриє четверта за літо хвиля спеки
Сильна спека встановиться на значній частині країни у вівторок
фото: Reuters

Пік сильної спеки очікується в середу

З вівторка, 28 липня, Францію накриє вже четверта від початку літа хвиля сильної спеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Monde.

Найвищі температури прогнозують у середу, а на південному заході країни, де триває боротьба з масштабними лісовими пожежами, повітря може розігрітися до +40°C.

«Сильна спека встановиться на значній частині країни у вівторок, 28 липня, а пік її інтенсивності припаде на середу, 29 липня», – наголосила французька метеорологічна служба.

Це вже четверта хвиля аномальної спеки, яка накриває Францію від початку літа. За інформацією Météo-France, причиною повторюваних періодів високих температур є антициклональні блокування над Західною Європою, що сприяють тривалому пануванню сухої, сонячної та спекотної погоди.

До слова, тривала спека опустила рівень води в Рейні до критичних позначок. Це змусило німецькі підприємства переглядати схеми доставки сировини, а економістів – попереджати про ризики для економіки та прискорення інфляції.

Також у вихідні, 18-19 липня, рівень води в річці Дунай у Румунії впав до найнижчого показника з 1996 року.

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Теги: Франція спека

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