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Спека до +31° та грози з градом у частині України: погода на 19 липня 2026 року

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Спека до +31° та грози з градом у частині України: погода на 19 липня 2026 року
Прогноз погоди на 19 липня
колаж: glavcom.ua

19 липня в Україні збережеться спека, а захід накриють грози з градом

У неділю, 19 липня, в Україні переважно сонячно, але захід країни чекає серйозна негода – грози з градом і шквалами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні утримується висока температура повітря з відчутними регіональними контрастами.

У більшості областей вдень стовпчики термометрів піднімуться до +26...+31 °C, на півдні — місцями до +33 °C. Водночас у західних регіонах, які першими приймуть на себе удар дощового фронту, буде помітно прохолодніше — в межах +22...+27 °C. На узбережжі морів нічна температура не опуститься нижче +21 °C.

Прогноз погоди на неділю, 19 липня
Прогноз погоди на неділю, 19 липня
фото: Укргідрометцентр

У низці областей прогнозуються грози, сильні дощі, град і шквали, через що оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

За прогнозом синоптиків, вдень грози охоплять західні області, а також Житомирську та Вінницьку області. Крім того, місцями опади прогнозуються у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях. В окремих районах можливі град і шквали вітру зі швидкістю 15–20 м/с.

Найскладніші погодні умови очікуються у Вінницькій та Чернівецькій областях, а також у Карпатах, де прогнозують значні дощі.

В Укргідрометцентрі зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

Синоптики закликають жителів регіонів, де прогнозуються небезпечні погодні явища, бути обережними під час перебування на вулиці, не залишати транспорт під деревами та лініями електропередач, а також стежити за оновленнями прогнозів погоди.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні
Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні
фото: Укргідрометцентр

Загалом в Україні 19 липня очікується мінлива хмарність. На більшій частині території країни істотних опадів не передбачається. Вітер буде переважно південного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с, тоді як у західних областях – північно-західний.

Нагадаємо, у популярних туристичних країнах Європи медики фіксують зростання випадків небезпечних інфекцій, які переносять комарі, зокрема лихоманки денге, чикунгуньї та гарячки Західного Нілу. Найгірша ситуація в Італії, де, за даними епідеміологів, гарячка Західного Нілу вже забрала життя 38 людей.

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Теги: прогноз погоди спека Укргідрометцентр дощ синоптик

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