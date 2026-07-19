Спека до +31° та грози з градом у частині України: погода на 19 липня 2026 року

19 липня в Україні збережеться спека, а захід накриють грози з градом

У неділю, 19 липня, в Україні переважно сонячно, але захід країни чекає серйозна негода – грози з градом і шквалами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні утримується висока температура повітря з відчутними регіональними контрастами.

У більшості областей вдень стовпчики термометрів піднімуться до +26...+31 °C, на півдні — місцями до +33 °C. Водночас у західних регіонах, які першими приймуть на себе удар дощового фронту, буде помітно прохолодніше — в межах +22...+27 °C. На узбережжі морів нічна температура не опуститься нижче +21 °C.

Прогноз погоди на неділю, 19 липня фото: Укргідрометцентр

У низці областей прогнозуються грози, сильні дощі, град і шквали, через що оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

За прогнозом синоптиків, вдень грози охоплять західні області, а також Житомирську та Вінницьку області. Крім того, місцями опади прогнозуються у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях. В окремих районах можливі град і шквали вітру зі швидкістю 15–20 м/с.

Найскладніші погодні умови очікуються у Вінницькій та Чернівецькій областях, а також у Карпатах, де прогнозують значні дощі.

В Укргідрометцентрі зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

Синоптики закликають жителів регіонів, де прогнозуються небезпечні погодні явища, бути обережними під час перебування на вулиці, не залишати транспорт під деревами та лініями електропередач, а також стежити за оновленнями прогнозів погоди.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні фото: Укргідрометцентр

Загалом в Україні 19 липня очікується мінлива хмарність. На більшій частині території країни істотних опадів не передбачається. Вітер буде переважно південного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с, тоді як у західних областях – північно-західний.

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