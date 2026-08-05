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У Києві внаслідок атаки знищено сортувальний центр «Нової пошти», є загиблі (оновлено)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві внаслідок атаки знищено сортувальний центр «Нової пошти», є загиблі (оновлено)
Наслідки удару РФ по сортувальному центру «Нової пошти»
фото: прокуратура України

«Нова пошта» компенсує збитки за знищені відправлення після атаки на депо у Києві

У ніч проти 5 серпня внаслідок масованої атаки РФ касетними боєприпасами було повністю знищено сортувальний центр «Нової пошти» в Києві. Внаслідок ворожого удару загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву компанії.

Як повідомили в пресслужбі компанії, серед загиблих – двоє водіїв партнера-перевізника та працівник підрядної організації. Компанія перебуває на зв'язку з родинами загиблих та постраждалих і надає необхідну підтримку.

Наразі фахівці оцінюють остаточні наслідки атаки. «Нова пошта» запевнила, що повністю компенсує клієнтам оголошену цінність пошкоджених або знищених відправлень та особисто зв'яжеться з кожним для уточнення деталей відшкодування. Попри черговий злочин окупантів, компанія продовжує працювати по всій Україні завдяки стійкій операційній системі, а перевірити статус своїх посилок клієнти можуть у мобільному застосунку або на офіційному сайті.

Раніше повідомлялося, що в  Оболонському районі столиці зазнало руйнувань відділення «Нової пошти» №2, що на вулиці Богатирській. Київ24 писав, що у приміщенні будівлі утворилася пробоїна, а територія навколо всіяна уламками та побутовим сміттям. Всередині відділення досі триває тління.

Наслідки удару по відділенню Нової пошти у Києві
Наслідки удару по відділенню Нової пошти у Києві
фото: Київ24
Уламки конструкцій можна побачити на проїжджій частині вулиці
Уламки конструкцій можна побачити на проїжджій частині вулиці
фото: Київ24
Прилеглу територію також усіяна уламками
Прилеглу територію також усіяна уламками
фото: Київ24

На місці події продовжують працювати поліцейські та рятувальники, які ліквідовують наслідки влучання.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Київ та Київську область із застосуванням балістичних ракет і ударних безпілотників. У столиці, за останніми даними міського голови Віталія Кличка, постраждали 26 людей, із яких 15 госпіталізували, четверо перебувають у тяжкому стані. За даними медиків, одна людина загинула. 

Внаслідок ворожої атаки на Київську область у ніч проти 5 серпня 2026 року загинули 14 людей, ще 22 особи отримали поранення. 

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Теги: Київ обстріл Нова пошта ракетна атака

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