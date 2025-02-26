У Голосіївському районі Києва через аварію 50 будинків залишилися без тепла

На вул. Василя Касіяна в Голосіївському районі сталося пошкодження трубопроводу магістральної тепломережі

Сьогодні, 26 лютого, вранці сталося пошкодження трубопроводу магістральної тепломережі діаметром 450 мм на вул. Василя Касіяна в Голосіївському районі. На час ремонтних робіт тимчасово призупинено подачу тепла до 50 житлових будинків у Голосіївському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на комунальне підприємство «Київтеплоенерго».

Як повідомили фахівці, пошкодження вже локалізовано, на місці аварії працює аварійно-відновлювальна бригада.

Зважаючи на погодні умови, комунальники обіцяють завершити ремонт у максимально стислі терміни – впродовж доби.

«На час ремонтних робіт тимчасово призупинено подачу тепла до 50 житлових будинків у Голосіївському районі. Одразу після усунення пошкодження розпочнуть подачу теплоносія до будівель, а управителі будинків забезпечать циркуляцію тепла внутрішньобудинковими системами опалення», – повідомили у «Київтеплоенерго».

Нагадаємо, у ніч проти 24 лютого на просп. Академіка Глушкова в Голосіївському районі було виявлено пошкодження трубопроводу магістральної тепломережі, яке сталось без витоку теплоносія на поверхню. Тоді на час робіт було призупинено постачання тепла споживачам у мікрорайонах «Теремки-1», «Теремки-2» та частково на просп. Голосіївському. Загалом без опалення були 176 житлових будинкві, дві поліклініки і 18 закладів освіти

До слова, про ліквідацію пошкодження та іншу додаткову інформацію можна дізнатися у Telegram-каналі «Київ Комунальний».