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Ціни на пальне 26 серпня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Ціни на пальне 26 серпня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
фото: glavcom.ua

Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Okko, WOG та Socar

Станом на 26 серпня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 становить близько 78,77 грн за літр, дизелю – 92,31 грн за літр. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, вони не змінилися.

Наразі найдорожче пальне пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найнижчі ціни традиційно зберігаються на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Ціни на пальне станом на 26 серпня 2026 року (грн за літр)

Пальне Мережа А95 А95+ ДП ДП+ А100 А92 Газ
UPG 78,90 80,90 90,90 92,90 87,90 - 42,90
OKKO 82,90 85,90 93,90 96,90 92,90 - 43,90
WOG 82,90 85,90 93,90 96,90 92,90 - 44,50
KLO 79,90 82,50 93,90 96,60 90,20 77,90 43,50
SOCAR 82,90 85,90 94,90 97,90 92,90 - 43,90
UKRNAFTA 78,90 81,90 89,90 91,90 - 76,90 42,90
БРСМ 74,94 - 89,56 - - - 41,39

Кешбек на пальне

Програма діяла з 20 березня до 31 травня 2026 року як тимчасовий антикризовий механізм підтримки громадян на тлі суттєвого подорожчання пального. За словами Свириденко, нею скористалися 2,3 млн українців. Учасники програми отримували компенсацію у розмірі 15% вартості дизельного пального, 10% – бензину та 5% – автогазу.

Чи загрожує Україні дефіцит дизельного пального?

Україна увійшла до десятки країн світу з найвищими темпами зростання цін на дизельне пальне на тлі війни на Близькому Сході. Вартість дизеля в країні збільшилася на 33,9%. Хоча це відповідає глобальній тенденції, показник залишається нижчим, ніж у низці азійських держав.

Водночас директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн наголосив, що дефіциту дизельного пального на ринку немає і найближчим часом не очікується. За його словами, у березні обсяги постачання залишалися на рівні минулого року.

Чому змінюються ціни на АЗС

Голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко пояснив, що зростання цін на бензин і дизельне пальне в Україні пов’язане не лише з війною на Близькому Сході, а насамперед із довгостроковими наслідками зупинки найбільшого нафтопереробного заводу країни. Водночас, за його словами, на ринок впливають і додаткові фактори.

«Основним об’єктивним чинником, який вплинув на збільшення цін, є те, що після зупинки найбільшого і фактично єдиного нафтопереробного підприємства в Україні понад 85% світлих нафтопродуктів залежать від імпорту», – зазначив Кириленко.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у коментарі «Главкому» заявив, що ситуація на паливному ринку залишається складною не лише через світові ціни на нафту, а й через внутрішні регуляторні рішення, які поступово витісняють дрібних учасників ринку. На його думку, українські мережі АЗС працюють із вищою маржею, ніж європейські трейдери, однак контролюючі органи не поспішають втручатися.

Своєю чергою президент асоціації «Газові трейдери України» Андрій Мизовець вважає, що подорожчання нафтопродуктів спровокувало ланцюговий ефект і на ринку природного газу. За його словами, спекулятивні коливання на нафтовому ринку вже спричинили суттєве зростання цін на газ на європейських хабах, що ускладнює підготовку до опалювального сезону та наповнення сховищ.

У коментарі «Главкому» експерт також зазначив, що нинішня ситуація на паливно-енергетичному ринку значною мірою зумовлена психологічними настроями та спекулятивними чинниками, а не реальним дефіцитом ресурсів. На його переконання, урядові варто відмовитися від популістичних заходів на кшталт «паливного кешбеку» та зосередитися на податковій складовій вартості пального, яка перебуває у прямій компетенції держави.

Також експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар пояснив у коментарі «Главкому», що подорожчання пального в Україні пов'язане насамперед зі зростанням цін на європейському ринку нафтопродуктів, звідки країна імпортує більшість бензину та дизеля. Додатково на вартість впливають російські атаки на портову інфраструктуру, які ускладнюють логістику. 

Інші фактори росту цін на пальне:

  • зростання обсягів попиту та скорочення обсягів пропозиції та запасів;
  • зростання фактичної вартості придбання нафтопродуктів та прогноз подальшого зростання собівартості нафтопродуктів;
  • збільшення вартості логістичних послуг;
  • неможливість порівняння умов і об'ємів зберігання палива на території України.

Антимонопольний комітет відзвітував про результати перевірки ринку

Антимонопольний комітет наразі не бачить монопольних дій на ринку пального в Україні. Про це очільник комітету Павло Кириленко заявив під час пленарного засідання Верховної Ради.

За словами Кириленка, Антимонопольний комітет провів збір і аналіз великого масиву даних, щоб сформувати «об’єктивну картину ситуації» та зафіксувати основні ринкові тенденції. Це дало змогу відстежити різке подорожчання імпортного пального після загострення ситуації на Близькому Сході.

З 26 лютого до 31 березня, за статистикою Platts, ціни на дизель зросли на 86%, а ціни на імпорт – на 58%, водночас ціни на АЗС, за словами глави АМКУ, зросли лише на 39%. «При цьому середні ціни на АЗС в Україні зростали повільніше, бензин – на 16%, дизель – на 39%», – розповів він.

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Теги: гроші ціни АЗС Україна пальне дизельне пальне заправка

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