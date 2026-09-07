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На Броварському проспекті в ДТП за участю автобуса загинув мотоцикліст

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Броварському проспекті в ДТП за участю автобуса загинув мотоцикліст
Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії
фото: Національна поліція України

Керманич маршрутного автобуса був тверезий

Сьогодні, близько 08:40 години, на Броварському проспекті у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса та мотоцикла. Внаслідок зіткнення загинув водій двоколісного транспортного засобу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За попередніми даними, 49-річний водій автобуса, який здійснював перевезення пасажирів за маршрутом «Бровари – Київ», рухався у напрямку вулиці Братиславської. Тоді навпроти парку «Кіото» під час виконання маневру розвороту через подвійну суцільну лінію дороги автобус зіткнувся з мотоциклом BMW, який рухався позаду в попутному напрямку.

Унаслідок зіткнення 41-річний водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці події. Керманич громадського транспорту був тверезий.

Швидка на місці смертельної ДТП
Швидка на місці смертельної ДТП
фото: Національна поліція України

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого. 

Нагадаємо, у селі Олійникова Слобода Білоцерківського району сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалим з вини нетверезого керманича. За попередніми даними правоохоронців, 32-річний водій автомобіля Renault не впорався з керуванням, злетів у кювет і таранував дерева. Унаслідок зіткнення 64-річний пасажир отримав тілесні ушкодження – його госпіталізували до лікарні.

Також на автодорозі між селами Лютіж та Демидів у Вишгородському районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними правоохоронців, 42-річний кермувальник автомобіля Renault Express розпочав рух із правого узбіччя та виконував маневр розвороту ліворуч. У цей момент відбулося зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz Vito, який рухався в попутному напрямку.

Теги: ДТП Київ

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