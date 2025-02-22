Як покарають бійця ЗСУ за відмову виконувати завдання: військова омбудсменка пояснила

Проти військового можуть відкрити кримінальне провадження, але це не означає, що його обов’язково ув’язнять

Уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова пояснила, як можуть покарати військового за відмову від виконання завдання. Як інформує «Главком», про це вона сказала в інтерв’ю tsn.ua.

Решетилова зазначила, що наслідки для військового залежать від обставин.

«Залежно від обставин: може бути непокора, невиконання наказу. Там різні кваліфікації є. І кримінальне провадження проти нього, швидше за все, буде відкрито. Але відкриття кримінального провадження або службового розслідування відбувається для того, щоби з’ясувати обставини. Це не означає, що їх одразу обвинуватять і посадять в тюрму – принаймні, ми хочемо до цього прийти і наголошуємо правоохоронним органам», – розповіла військова омбудсменка.

Вона акцентувала, що в результаті розслідувань військовослужбовці можуть бути і виправдані.

«Іноді, проводячи розслідування – чи то службове розслідування, чи то вище командування, чи вже ДБР, – доходять до висновків, що цей наказ неможливо було виконати або цей наказ був незаконним. Тоді це буде означати для самого військовослужбовця, що він виправданий, тобто не буде вироку йому. Чи, можливо, не буде навіть підозри, а буде підозра, можливо, навіть командиру», – пояснила Решетилова.

Водночас вона наголосила, що задля цього необхідно перейти на справді якісні розслідування, зокрема й військовою службою правопорядку.

«Службові розслідування повинні проводитися не формально, а з реальним з’ясуванням обставин. Військовий омбудсмен не зможе підмінити собою правоохоронні органи, але ми точно зможемо посилити розслідування з точки зору дотримання прав людини і інтересів військовослужбовців», – запевнила посадовиця.

До слова, у застосунку «Армія+» з’явилася можливість подачі рапорту на повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ). Раніше Верховна Рада ухвалила закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував.

Як стало відомо згодом, що військові, які вперше самовільно залишили свої частини, почали повертатись на фронт.