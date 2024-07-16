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Надзвичайний рівень пожежної небезпеки: столична влада звернулася до киян

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Надзвичайний рівень пожежної небезпеки: столична влада звернулася до киян
На період дії воєнного стану в Києві продовжує діяти заборона на відвідування лісів
фото з відкритих джерел

Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах

З 16 по 18 липня в Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Як зазначила пресслужба, погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Прогноз пожежної небезпеки в Київській області
Прогноз пожежної небезпеки в Київській області
фото: Telegram/Укргідрометцентр

Так, КМДА закликала киян і гостей столиці бути обережними, зокрема:

  • дотримуватись правил протипожежної безпеки;
  • не використовувати несправне чи пошкоджене електрообладнання;
  • не спалювати стерню, сміття та залишки рослинності;
  • не розводити багаття, зокрема на території парків і лісопаркових зон.

«Звертаємо увагу, що на період дії воєнного стану в Києві продовжує діяти заборона на відвідування лісів і в’їзд туди транспорту», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 16 липня, в Україні буде спекотна погода. Уночі температура сягатиме 19-24°, у південній частині до 27°. Вдень очікується сильна спека до 35-39°.

Як повідомлялося, останні 13 місяців стали найспекотнішими за всю історію спостережень. Разом із тим посилилася екстремальність ураганів, а на Європу і більшу частину регіонів по всій земній кулі незабаром впадуть небачені раніше хвилі спеки. Але навіть це, схоже, ще не все

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Теги: ліс Київ столиця Укргідрометцентр пожежна небезпека

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