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У Стрию дрон влучив у будинок, але не вибухнув

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Стрию дрон влучив у будинок, але не вибухнув
Один із російських безпілотників влучив безпосередньо у житловий будинок, однак його боєприпас не вибухнув
фото з відкритих джерел

Унаслідок атаки у місті зафіксували кілька влучань та пошкоджень

У неділю, 13 вересня, російські війська ударними дронами, під час масованої атаки на захід України, ударили по місту Стрий на Львівщині. Як інформує «Главком», про це повідомив голова Львівської обласної військової адмінісрації Максим Козицький.

За словами Козицького, унаслідок атаки у місті зафіксували кілька влучань та пошкоджень. Один із ворожих БпЛА влучив у житловий будинок, однак не вибухнув. Мешканців будинку евакуювали.

«Також внаслідок удару пошкоджено будівлю поблизу однієї зі шкіл міста. Пожежі там не виникло. Із сусіднього будинку евакуювали 13 людей, серед них одну дитину. Ще в одному місці через падіння безпілотника виникло загорання у недіючій будівлі. Пожежу вже ліквідували», – зазначив голова ОВА.

Загиблих і травмованих внаслідок атаки немає.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши 453 безпілотники різних типів. Сили ППО збили або подавили 405 ворожих БпЛА та чотири S8000 «Бандероль». Влучання зафіксовано на 13 локаціях, падіння уламків – ще на семи. 

В Івано-Франківську було пошкоджено житловий будинок. На оприлюднених міським головою Русланом Марцінківим фото видно вибиті вікна та пошкоджене скління балконів. За уточненою інформацією, постраждалих немає.

На Хмельниччині внаслідок падіння уламків російського безпілотника на території одного з підприємств виникла пожежа. Під час атаки вибухи лунали також Тернопільщині.

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Теги: росія будинок Львівщина дрон

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