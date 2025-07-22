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Атака на Краматорськ: росіяни вночі вбили дитину (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Атака на Краматорськ: росіяни вночі вбили дитину (відео)
П'ятеро людей отримали поранення, їм надається кваліфікована медична допомога
фото: скріншот з відео

Через російський удар по Краматорську п'ятеро поранених

В ніч на 22 липня російські війська завдали удару керованою авіаційною бомбою по Краматорську. Влучання прийшлося у багатоквартирний житловий будинок, внаслідок чого виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Краматорську міську раду.

Станом на 7:30 ранку, відомо про одного загиблого – хлопця 2015 року народження. Ще п'ятеро людей отримали поранення, їм надається кваліфікована медична допомога.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти здійснили чергову атаку на Одесу. Ворог обстріляв місто ударними дронами. Внаслідок ворожого обстрілу є пошкодження цивільної інфраструктури.

Зафіксовано пожежу адміністративної будівлі, також загорілись приватні автомобілі. Через вибухову хвилю у житлових будинка вибило вікна. 

Інформація щодо постраждалих уточнюється. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.

Також увечері 21 липня, близько 22:30 росіяни завдали удару по Сумах. За повідомленням ОВА, під ударом опинився Ковпаківський район.

Як зазначили в Сумській ОВА, внаслідок російського удару пошкоджено п'ять багатоповерхових будинків, торговий центр та 18 автівок.

До медичного закладу госпіталізували двох людей: 60-річній жінці та 38-річному чоловіку надають медичну допомогу. За попередніми даними, за допомогою до медиків звернулися 12 людей.

На місці влучання працюють медики, психологи та екстрені служби. 

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Теги: Донеччина росія дитина

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