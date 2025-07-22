Атака на Краматорськ: росіяни вночі вбили дитину (відео)

Через російський удар по Краматорську п'ятеро поранених

В ніч на 22 липня російські війська завдали удару керованою авіаційною бомбою по Краматорську. Влучання прийшлося у багатоквартирний житловий будинок, внаслідок чого виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Краматорську міську раду.

Станом на 7:30 ранку, відомо про одного загиблого – хлопця 2015 року народження. Ще п'ятеро людей отримали поранення, їм надається кваліфікована медична допомога.

❗️Моторошні кадри з Краматорська: російські терористи завдали удару по місту КАБом



Загинув 10-річний хлопчик, ще пʼятеро людей постраждали, - повідомили в МВА. pic.twitter.com/o7nD20xWlL — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 22, 2025

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти здійснили чергову атаку на Одесу. Ворог обстріляв місто ударними дронами. Внаслідок ворожого обстрілу є пошкодження цивільної інфраструктури.

Зафіксовано пожежу адміністративної будівлі, також загорілись приватні автомобілі. Через вибухову хвилю у житлових будинка вибило вікна.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.

Також увечері 21 липня, близько 22:30 росіяни завдали удару по Сумах. За повідомленням ОВА, під ударом опинився Ковпаківський район.

Як зазначили в Сумській ОВА, внаслідок російського удару пошкоджено п'ять багатоповерхових будинків, торговий центр та 18 автівок.

До медичного закладу госпіталізували двох людей: 60-річній жінці та 38-річному чоловіку надають медичну допомогу. За попередніми даними, за допомогою до медиків звернулися 12 людей.

На місці влучання працюють медики, психологи та екстрені служби.