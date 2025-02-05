Запаси валюти у російських банках впали до 16-річного мінімуму

Охочих розмістити валюту в російських банках дедалі менше

Валютний баланс банківської системи Росії продовжує «здуватись» у міру того, як західні санкції посилюються, а фінансові мости зі світом – руйнуються. Про це пише The Moscow Times.

Станом на листопад 2024 року на клієнтських рахунках фізичних та юридичних осіб у банках РФ було $159 млрд – мінімальний обсяг валюти з 2008 року, випливає із статистики ЦБ РФ.

У грудні з клієнтських рахунків вибігло ще $4,9 млрд, а за четвертий квартал – $15,9 млрд, оцінює керуючий директор ДПБ Private Banking Єгор Сусін на основі даних Центробанку. З початку війни валютні рахунки спорожніли на 40% або $104 млрд, що стало рекордним відтоком за всю історію доступної статистики Центробанку.

З рахунків фізосіб вибігло $52 млрд після того, як сотні тисяч громадян залишили Росію та евакуювали свої заощадження. Бізнес вивів або конвертував $44 млрд, або третину запасів валюти, що перед вторгненням в Україну.

Зважаючи на все, від валюти активно позбавляється «Сургутнафтогаз», пише економіст Віктор Туньов. До війни компанія, яка два десятиліття зберігає в таємниці своїх дійсних бенефіціарів, тримала на рахунках $61 млрд – суму, що перевищує золотовалютні резерви, наприклад, Колумбії ($57 млрд) або ПАР ($53 млрд). За оцінками Тунева, у 2023 році «Сургунафтогаз» конвертував у рублеві активи близько третини валютних запасів, або $20 млрд, а наприкінці 2024 року, після потрапляння під блокуючі санкції США, – ще близько $10 млрд.

Охочих розмістити валюту в російських банках дедалі менше. Після того, як влітку ЦБ пом'якшив нормативи обов'язкового продажу валюти, експортери залишають частину виручки на рахунках за кордоном, зазначає аналітик БКС Ілля Федоров. Лише за грудень валютні активи бізнесу збільшились на $4,9 млрд, зазначає він.

Крім того, позначаються проблеми з платежами, через які кошти за продаж сировини «зависають» за кордоном: за оцінками MoneyRoo, минулого року до країни не дійшла виручка на $30 млрд.

Сировинні доходи, що залишаються за кордоном, перетворилися де-факто на «тіньові резерви» Росії, писав раніше науковий співробітник німецького Інститу. За його оцінками, обсяг таких коштів становить $180 млрд і дорівнює половині російського федерального бюджету ($406 млрд), зіставний з усім золотим запасом ЦП ($188 млрд).

Про «тіньові резерви» відомо дуже мало, наголошує Клюге: загадкою залишаються як країни, де вони розміщені, так і те, в які валюти чи активи вони вкладені. У статистиці західних країн цих грошей не видно, зазначає експерт, а отже, швидше за все, валюта захована у державах, які Кремль називає «дружніми». Це можуть бути, наприклад, Туреччина чи Індія, які мають великий торговий дефіцит із Росією ($3 млрд і $6 млрд на місяць відповідно).

До слова, російську економіку у 2025 році чекає уповільнення темпів зростання приблизно вдвічі, заявив 26 грудня 2024 року президент РФ Володимир Путін. За словами диктатора, російський ВВП прибавить під 4%, тоді як вже наступного зростання сповільниться до 2-2,5%, за оцінками Мінекономрозвитку.