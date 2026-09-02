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Дрон влучив у складський комплекс у Голосіївському районі (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Дрон влучив у складський комплекс у Голосіївському районі (відео)
Над місцем влучання здіймається стовп чорного диму
скриншот відео

За даними моніторингових каналів, ворожий дрон улучив у складські приміщення міжнародної компанії

Російська окупаційна армія під час атаки на Київ 2 вересня вдарила по складах у Голосіївському районі столиці. Загалом, кількість постраждалих через дронові атаки окупантів на Київ зросла до семи осіб. Про це повідомив столичний міський голова Віталій Кличко у Телеграм-каналі 2 вересня, інформує «Главком»

«Уже семеро постраждалих у столиці. П'ятьох поранених медики госпіталізували. Екстрені служби працюють на місцях влучань у Шевченківському та Голосіївському районах міста», – зазначив мер Києва.

Крім цього мер Києва повідомив, що в Голосіївському районі, попередньо, сталося влучання БПЛА в складську будівлю.

У соцмережах повідомляють, що реактивний дрон армії РФ вдарив по складах американського поштового оператора FedEx.

За попередньою інформацією, влучання спричинило загоряння на території логистичного об'єкта. Наразі ступінь руйнувань та наявність постраждалих з'ясовуються.

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Офіційного підтвердження цієї інформації від міської влади або ДСНС наразі не оприлюднено. На місце події прямують профільні екстрені служби для ліквідації наслідків пожежі.

FedEx – американська транснаціональна компанія, один із найбільших світових операторів експрес-доставки вантажів та поштових відправлень.

Нагадаємо, у Шевченківському районі столиці через влучання ворожого безпілотника сталося часткове руйнування шестиповерхового житлового будинку. Крім того, неподалік виникла пожежа в триповерховій будівлі. За даними КМВА, унаслідок ворожої атаки у Голосіївському районі виникло загоряння на території навчального закладу. У Шевченківському районі пошкоджено медичний заклад.

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Теги: відео Київ пожежа

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